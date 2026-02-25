H.I.G. WhiteHorse verstrekt financiering aan Viabus

LONDEN, 26 februari 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, de gelieerde kredietonderneming van H.I.G. Capital ("H.I.G."), een wereldwijd toonaangevende alternatieve investeringsmaatschappij met USD 74 miljard aan beheerd vermogen, maakt met genoegen bekend dat het een eerste pandrecht en een senior secured-financiering heeft verstrekt ter ondersteuning van Armira's overname van Viabus B.V. ("Viabus" of "het Bedrijf"), een toonaangevende Nederlandse touroperator die zich richt op betaalbare, begeleide busreizen voor senioren.

Viabus, gevestigd in Nederland, is een touroperator die betaalbare, georganiseerde busreizen voor senioren samenstelt en organiseert. Het Bedrijf is binnen zijn nichemarktsegment de grootste aanbieder van seniorenreizen in Nederland.

Pascal Meysson, Hoofd van H.I.G. WhiteHorse Europe, verklaarde: "Viabus is een marktleider in begeleide busreizen en profiteert van een sterke merkbekendheid, een veerkrachtige en loyale klantenbasis en een aantrekkelijk asset-light bedrijfsmodel. Wij zijn verheugd Armira te ondersteunen bij de overname en bij de verdere groeimogelijkheden van het Bedrijf onder het eigenaarschap van Armira."

Over Viabus B.V.

Viabus is de marktleider op het gebied van begeleide reizen voor jonge senioren en senioren in Nederland en biedt bus-, vlieg- en cruisereizen van uiteenlopende duur zowel binnen en buiten Europa aan. Viabus bedient zijn loyale klantenbestand via de bekende merken Bolderman, Effeweg, Destimundo, Diogenes Groups & Incentive Travel en Van Nood Reizen. Voor meer informatie kunt u terecht op viabusgroup.com.

Over Armira

Armira werkt samen met door ondernemers geleide en familiebedrijven en ondersteunt hun strategische ontwikkeling op lange termijn, met een focus op duurzame groei en waardecreatie. Het Bedrijf beheert meer dan USD 5,8 miljard (€5 miljard) aan vermogen en wordt ondersteund door een brede groep ondernemers, ondernemende families en langetermijninvesteerders. Armira verstrekt kapitaal gedurende de volledige levenscyclus van een bedrijf, variërend van minderheidsinvesteringen voor groei tot meerderheidsbelangen, en heeft meer dan 30 platforminvesteringen afgerond. Het heeft een netwerk opgebouwd van meer dan 100 sectoradviseurs die actief ondersteuning bieden aan de portefeuillebedrijven. Voor meer informatie kunt u terecht op armira.de.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met een vermogen van USD 74 miljardonder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan middelgrote bedrijven, met behulp van een flexibele en operationeel gerichte/waardevermeerderende aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als verlieslijdende productiebedrijven en bedrijven in de dienstverlening.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe oorsprong) als in de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in eigendommen met toegevoegde waarde, die kunnen profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.

H.I.G. Infrastructure richt zich op het doen van meerwaarde- en core plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan vierhonderd bedrijven geïnvesteerd en het beheer ervan gedaan. De huidige portefeuille van de investeringsmaatschappij omvat meer dan honderd bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan USD 53 miljard. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale door H.I.G. Capital en gelieerde ondernemingen opgehaalde kapitaal.

