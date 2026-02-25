H.I.G. WhiteHorse stellt Finanzierung für Viabus bereit

LONDON, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, die Kredittochter von H.I.G. Capital („H.I.G."), einer führenden globalen alternativen Investmentgesellschaft mit 74 Milliarden US-Dollar verwaltetem Kapital, gab heute bekannt, dass sie zur Unterstützung der Übernahme von Viabus B.V. durch Armira eine erstrangig besicherte Senior-Finanzierung bereitgestellt hat. Viabus („Viabus" oder das „Unternehmen") ist ein führender niederländischer Reiseveranstalter mit Fokus auf erschwingliche, geführte Busreisen für Seniorenreisende.

Viabus mit Sitz in den Niederlanden ist ein Reiseveranstalter, der erschwingliche Pauschalbusreisen für Seniorenreisende konzipiert und organisiert. Das Unternehmen ist in seinem Nischensegment der größte Anbieter von Seniorenreisen in den Niederlanden.

Pascal Meysson, Leiter von H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: „Viabus ist ein Marktführer für geführte Busreisen und profitiert von hoher Markenbekanntheit, einer widerstandsfähigen und loyalen Kundenbasis sowie einem attraktiven kapitalleichten Geschäftsmodell. Wir freuen uns, Armira bei der Übernahme zu unterstützen sowie die weiteren Wachstumschancen des Unternehmens unter der Eigentümerschaft von Armira zu begleiten."

Informationen zu Viabus B.V.

Viabus ist der führende Anbieter für geführte Reisen für Reisende im jungen Seniorenalter sowie Seniorenreisende in den Niederlanden und bietet Bus-, Flug- und Kreuzfahrtreisen unterschiedlicher Dauer in Europa und darüber hinaus an. Viabus betreut seinen treuen Kundenstamm über seine bekannten Marken Bolderman, Effeweg, Destimundo, Diogenes Groups & Incentive Travel und Van Nood Reizen. Weitere Informationen finden Sie auf viabusgroup.com.

Informationen zu Armira

Armira arbeitet mit unternehmergeführten und familiengetragenen Unternehmen zusammen und unterstützt deren langfristige strategische Entwicklung mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von mehr als 5,8 Milliarden US-Dollar (5 Milliarden Euro) und wird von einer breiten Basis aus Unternehmern, Unternehmerfamilien und langfristig orientierten Investoren getragen. Armira stellt Kapital über den gesamten Unternehmenslebenszyklus hinweg bereit, von Minderheitsinvestitionen in Wachstumsphasen bis hin zu Mehrheitsbeteiligungen, und hat mehr als 30 Plattforminvestitionen abgeschlossen. Das Unternehmen hat ein Netzwerk von mehr als 100 Branchenberatern aufgebaut, die die Portfoliounternehmen aktiv unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf armira.de.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit 74 Milliarden US-Dollar verwaltetem Kapital.* Mit Sitz in Miami sowie Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen verbundener Unternehmen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für Unternehmen im mittleren Marktsegment spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen, operativ fokussierten und wertsteigernden Ansatz:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Carve-outs von Unternehmen, sowohl bei profitablen als auch bei leistungsschwächeren Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige Finanzierungen, Unitranche- sowie nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Origination) als auch an den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Investitionen mit Wertsteigerungspotenzial sowie Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen eingeworbenen Kapital.

