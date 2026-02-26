H.I.G. WhiteHorse financiert Nasta Pet Food

LONDEN, 27 februari 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, de gelieerde kredietonderneming van H.I.G. Capital ("H.I.G."), een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met 74 miljard dollar aan beheerd vermogen, is verheugd aan te kondigen dat het een financieringspakket van 120 miljoen euro heeft geregeld voor Nasta Petfood ("Nasta" of de "groep").

Nasta is een in Frankrijk gevestigde internationale familiebedrijfsgroep die gespecialiseerd is in hoogwaardige voeding voor huisdieren, met een portfolio van gevestigde merken en geïntegreerde productiefaciliteiten in Frankrijk en Italië. De financiering ondersteunt de overname van FirstMate Pet Foods, een premiumproducent van diervoeding voor huisdieren in British Columbia, Canada, en de verdere uitvoering van de ontwikkelingsstrategie van de groep in Noord-Amerika. Na deze transactie zal de gecombineerde groep een geïntegreerd industrieel platform in Europa en Noord-Amerika uitbaten met een geconsolideerde jaarlijkse productiecapaciteit van ongeveer 45.000 ton droogvoer voor huisdieren en 4.000 ton natvoer voor huisdieren, waarmee wereldwijd meer dan 400.000 huishoudens met huisdieren worden bediend. De groep streeft naar een geconsolideerde omzet van ongeveer tweehonderd miljoen euro in 2026.

Geoffroy Lefebvre, CEO van Nasta, zei: "Onze samenwerking met H.I.G. WhiteHorse markeert het begin van een nieuw hoofdstuk van groei en volwassenheid voor Nasta. De steun en het vertrouwen van deze instelling van wereldklasse benadrukken de geloofwaardigheid van ons project, van onze teams en van het erfgoed van onze merken. Naarmate we ons verder begeven op dit groeipad, zijn we erg blij met de mogelijkheid om samen te werken met de teams van H.I.G. om de toekomst van onze groep vorm te geven."

Pascal Meysson, Hoofd van H.I.G. WhiteHorse Europe, zei: "We zijn verheugd om Nasta te ondersteunen met een financieringsoplossing die is afgestemd op zijn strategische ambities. Deze transactie benadrukt H.I.G. WhiteHorse Europe's vermogen om flexibel, schaalbaar kapitaal te leveren om bedrijven zonder private-equityondersteuning te helpen om transformerende grensoverschrijdende overnames uit te voeren."

Charles Bourgeois, Managing Director bij H.I.G. WhiteHorse Europe, zei: "We zijn verheugd om Nasta te ondersteunen in deze belangrijke nieuwe fase van zijn ontwikkeling. Nasta is een verbazingwekkend bedrijf: het heeft een sterke positie in het aantrekkelijke en veerkrachtige segment van ultra-premiumdiervoeding, geïntegreerde industriële mogelijkheden, een overtuigende internationale groeistrategie, een hoogwaardig managementteam en uiterst ervaren aandeelhouders. De overname van FirstMate Pet Foods is een belangrijke mijlpaal in de expansie van de groep en versterkt zijn voetafdruk op de strategische Noord-Amerikaanse markt aanzienlijk."

Over Nasta Pet Food

Nasta werd in 2016 in Frankrijk opgericht en is een internationale familiebedrijfsgroep die gespecialiseerd is in ultra-premiumvoeding voor huisdieren, waarbij de voordelen van natuur, wetenschap en smaak worden gecombineerd. De groep ontwikkelt een complementair portfolio van hoogwaardige merken, gedreven door ondernemende teams, geïntegreerde industriële expertise en hoge normen voor kwaliteit, transparantie en voedingsprestaties. Zijn portfolio omvat Bab'in, Forza10, Natural Code en FirstMate Pet Foods, die meer dan 150 jaar gecombineerde expertise in diervoeding vertegenwoordigen. Aanwezig in Frankrijk, Italië, Noord-Amerika en China distribueert Nasta zijn producten op meer dan dertig markten wereldwijd en streeft naar een duurzame groeistrategie die organische ontwikkeling en gerichte overnames combineert. Voor meer informatie kunt u terecht op nasta.com.

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met een vermogen van 74 miljard dollar onder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan middelgrote bedrijven, met behulp van een flexibele en operationeel gerichte/waardevermeerderende aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als verlieslijdende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe oorsprong) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in eigendommen met toegevoegde waarde, die kunnen profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.

H.I.G. Infrastructure richt zich op het doen van meerwaarde- en core plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan vierhonderd bedrijven geïnvesteerd en beheerd. De huidige portefeuille van de investeringsmaatschappij omvat meer dan honderd bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan 53 miljard dollar. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale door H.I.G. Capital en gelieerde ondernemingen opgehaalde kapitaal.

