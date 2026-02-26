H.I.G. WhiteHorse fournit un financement à Nasta Pet Food

LONDRES, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, la filiale de crédit de H.I.G. Capital (« H.I.G. »), l'une des principales sociétés mondiales d'investissement alternatif avec 74 milliards de dollars de capitaux sous gestion, a le plaisir d'annoncer avoir conclu un financement de 120 millions d'euros pour Nasta Petfood (« Nasta » ou le « groupe »).

Nasta est un groupe familial international basé en France, spécialisé dans la nutrition haut de gamme pour animaux de compagnie, avec un portefeuille de marques établies et des sites de production intégrés en France et en Italie. Le financement soutient l'acquisition de FirstMate Pet Foods, un fabricant d'aliments pour animaux de compagnie de qualité supérieure basé en Colombie-Britannique, au Canada, et la poursuite de la stratégie de développement du groupe en Amérique du Nord. À l'issue de cette opération, le groupe combiné exploitera une plateforme industrielle intégrée en Europe et en Amérique du Nord, avec une capacité de production annuelle consolidée d'environ 45 000 tonnes d'aliments secs pour animaux de compagnie et de 4 000 tonnes d'aliments humides pour animaux de compagnie, au service de plus de 400 000 ménages propriétaires d'animaux de compagnie dans le monde. Le groupe vise un chiffre d'affaires consolidé d'environ 200 millions d'euros en 2026.

Geoffroy Lefebvre, PDG de Nasta, déclare : « Notre partenariat avec H.I.G. WhiteHorse marque le début d'un nouveau chapitre de croissance et de maturité pour Nasta. Le soutien et la confiance de cette institution d'envergure mondiale soulignent la crédibilité de notre projet, de nos équipes et de l'héritage de nos marques. Alors que nous nous engageons sur la voie de la croissance, nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de nous associer aux équipes de H.I.G. pour façonner l'avenir de notre groupe ».

Pascal Meysson, responsable de H.I.G. WhiteHorse Europe, déclare : « Nous sommes ravis de soutenir Nasta avec une solution de financement adaptée à ses ambitions stratégiques. Cette transaction souligne la capacité de H.I.G. WhiteHorse Europe à fournir des capitaux flexibles et évolutifs pour aider les entreprises sans sponsor à réaliser des acquisitions transfrontalières transformatrices ».

Charles Bourgeois, directeur général de H.I.G. WhiteHorse Europe, déclare : « Nous sommes heureux de soutenir Nasta dans cette nouvelle phase importante de son développement. Nasta est une entreprise extraordinaire : elle présente un solide positionnement dans le segment attractif et résilient de la nutrition haut de gamme pour animaux de compagnie, de capacités industrielles intégrées, d'une stratégie de croissance internationale convaincante, d'une équipe de direction de haut niveau et d'actionnaires très expérimentés. L'acquisition de FirstMate Pet Foods marque une étape clé dans l'expansion du groupe et renforce considérablement sa présence sur le marché stratégique de l'Amérique du Nord ».

À propos de Nasta Pet Food

Fondé en 2016 en France, Nasta est un groupe familial international spécialisé dans la nutrition ultra-premium pour animaux de compagnie, combinant les avantages de la nature, de la science et du goût. Le groupe développe un portefeuille complémentaire de marques à forte valeur ajoutée, porté par des équipes entrepreneuriales, une expertise industrielle intégrée et des normes élevées de qualité, de transparence et de performance nutritionnelle. Son portefeuille comprend Bab'in, Forza10, Natural Code et FirstMate Pet Foods, ce qui représente plus de 150 ans d'expertise combinée dans le domaine de la nutrition animale. Présent en France, en Italie, en Amérique du Nord et en Chine, Nasta distribue ses produits sur plus de 30 marchés dans le monde et poursuit une stratégie de croissance durable combinant développement organique et acquisitions ciblées. Pour plus d'informations, consultez le site nasta.com.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, avec 74 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basée à Miami, elle possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong-Kong. H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres à des entreprises de taille moyenne, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel et la création de valeur :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

