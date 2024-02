High-Quality Charging Anywhere | Huawei publie le top 10 des tendances du réseau de recharge 2024

SHENZHEN, Chine, 5 février 2024 /PRNewswire/ -- Huawei a publié le 30 janvier le top 10 des tendances du réseau de recharge 2024, dont le thème est « High-Quality Charging Anywhere » (en français, « Une recharge de haute qualité partout »). Lors de l'événement, Wang Zhiwu, président de Huawei Smart Charging Network Domain, a interprété de manière exhaustive ces tendances du point de vue de la technologie et de l'industrie.

Wang Zhiwu a souligné le fait que la croissance des véhicules électriques (VE) avait dépassé les attentes durant les trois dernières années. Au cours de la prochaine décennie, le nombre de VE en circulation devrait être multiplié par dix, et la demande de recharge des VE par huit. L'immaturité du réseau de recharge restant le principal problème de l'ensemble de l'industrie des VE, la construction d'un réseau de recharge de haute qualité accélérera la pénétration des nouveaux véhicules électriques (NVE) et stimulera le secteur et l'écosystème locaux.

Alors que le monde se dirige vers l'électrification de la mobilité et la neutralité carbone, Huawei a publié le top 10 des tendances du réseau de recharge 2024, se basant sur des observations approfondies et la volonté d'accès à une recharge de haute qualité partout, en collaboration avec des partenaires du secteur.

Tendance 1 : un développement de haute qualité

Le secteur s'efforce collectivement de développer des réseaux de recharge de haute qualité par le biais d'une planification et d'une conception unifiées, de normes techniques unifiées, d'une supervision gouvernementale unifiée et d'une exploitation et d'une gestion unifiées pour les utilisateurs.

Tendance 2 : une recharge complète ultrarapide

Avec la maturité des semi-conducteurs de puissance de troisième génération et des batteries de traction à taux C élevé qui utilisent des matériaux tels que le carbure de silicium et le nitrure de gallium, les VE s'orientent vers le domaine de la recharge ultrarapide à haute tension. On estime que les modèles de véhicules à charge ultrarapide à haute tension représenteront plus de 60 % de l'ensemble des modèles de véhicules en 2028.

Tendance 3 : une expérience optimale

Les NVE gagnant rapidement en popularité, les principaux utilisateurs sont les propriétaires de véhicules de tourisme et non plus les propriétaires de véhicules commerciaux, et la préférence en matière de recharge passe donc de la réduction des coûts à l'optimisation de l'expérience.

Tendance 4 : sécurité et fiabilité

Avec la pénétration continue des NVE, l'explosion du volume de données du secteur pose de grands défis pour assurer la sécurité électrique et la cybersécurité. Un réseau de recharge sûr et digne de confiance se caractérise par l'absence de fuite de données privées, d'électrocution, d'incendie et de panne de service.

Tendance 5 : l'interaction véhicule-réseau

Le réseau étant confronté à un caractère plus aléatoire de la production et de la consommation d'électricité, le réseau de recharge jouera un rôle essentiel dans un système électrique dominé par les énergies renouvelables. Parallèlement à la croissance des modèles commerciaux et des technologies, l'interaction véhicule-réseau passera par trois phases clés : la coordination unidirectionnelle, la réponse unidirectionnelle et l'interaction bidirectionnelle.

Tendance 6 : la mise en commun de l'énergie

Les installations de recharge passent d'une architecture de chargeur intégré à une architecture de mise en commun de l'énergie pour répondre aux besoins en énergie de recharge de différents modèles de véhicules à différents niveaux de COS. En outre, l'ordonnancement intelligent répond aux besoins de charge de tous les modèles de véhicules et contribue à améliorer l'utilisation de l'énergie du réseau, à réduire les coûts de construction des sites et à soutenir l'évolution à long terme des véhicules.

Tendance 7 : la recharge à refroidissement entièrement liquide

Les installations de recharge à refroidissement entièrement liquide, par rapport à celles à refroidissement à air ou semi-liquide, présentent un taux de défaillance annuel inférieur à 5 ‰, une durée de vie de plus de 10 ans et une adaptabilité à divers environnements, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation et de maintenance.

Tendance 8 : le rechargement normal par alimentation en courant continu

Dans les futurs campus où le stationnement et la recharge seront intégrés, la solution de recharge par courant continu de petite puissance sera plus répandue et appliquée à grande échelle. Par rapport aux chargeurs traditionnels à courant alternatif, la solution de charge par courant continu permettra une recharge optimale, une meilleure utilisation de l'énergie du réseau et une évolution à long terme vers l'interaction V2G.

Tendance 9 : le micro-réseau de campus

Les futurs campus intégreront probablement des systèmes photovoltaïques, des systèmes d'énergie solaire, des systèmes de stockage de l'énergie, des chargeurs, des véhicules et des systèmes cloud par le biais d'une gestion unifiée basée sur le cloud, afin d'obtenir des avantages économiques plus importants grâce à l'électricité et à la convivialité du réseau.

Tendance 10 : l'intelligence totale

L'absence de réseau de recharge numérique avancé a conduit à une gestion isolée des réseaux, des stations, des appareils et des véhicules. Cette situation changera à mesure que ces parties isolées seront intégrées dans un réseau de recharge intelligent pour faciliter la collaboration véhicule-chargeur, l'interaction véhicule-réseau et l'exploitation et la gestion numériques.

Nous sommes à l'avant-garde d'une industrie prometteuse et sommes prêts à entrer dans un avenir rempli d'opportunités immenses. Huawei continuera d'augmenter ses investissements en R&D et ses investissements techniques afin de mettre au point des solutions de réseaux de recharge intelligents qui soient appréciées par les propriétaires de véhicules, auxquelles les opérateurs fassent confiance et qui soient adaptées au réseau. Huawei travaillera également avec des partenaires tels que les constructeurs automobiles et les opérateurs pour construire un écosystème et fournir une recharge de haute qualité partout où les propriétaires de véhicules peuvent se déplacer.