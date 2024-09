HIKMICRO renforce son image d'explorateur technologique avec le lancement des produits innovants STELLAR 3.0 et THUNDER 3.0

HANGZHOU, Chine, 30 septembre 2024 /PRNewswire/-- HIKMICRO a établi une nouvelle norme pour les catégories de marché des lunettes thermiques et des clip-on en dévoilant ses très attendus modèles STELLAR 3.0 et THUNDER 3.0 le 19septembre. Ces appareils révolutionnaires redéfinissent l'expérience de la chasse grâce au module de télémétrie laser (LRF) intégré à l'objectif et au système d'image sans obturateur (HSIS) de HIKMICRO.

Ce lancement renforce l'engagement indéfectible de HIKMICRO à faire évoluer ses produits pour répondre aux besoins des utilisateurs et réaffirmer sa vision d'explorateur technologique pionnier à l'avant-garde du domaine de la chasse. Les produits exceptionnels soulignent également l'objectif de la marque de créer une atmosphère plus détendue, plus efficace et plus sûre pour les activités de plein air dans le monde entier - un message que HIKMICRO a souligné avec son thème de lancement « See the world in a X way » (voir le monde d'une manière X).

Stefan Li, PDG de HIKMICRO, a déclaré : « Aujourd'hui, HIKMICRO écrit le prochain chapitre de l'histoire de l'innovation en matière de produits thermiques en changeant ce qui est possible en matière d'optique de chasse. Nous avons créé STELLAR 3.0 et THUNDER 3.0 pour ceux qui veulent découvrir ce que peut faire un appareil thermique haut de gamme - ils offrent des performances et une immersion qui dépassent largement les limites des appareils traditionnels ».

UNE RUPTURE TECHNOLOGIQUE ET UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE

Les STELLAR 3.0 et THUNDER 3.0 sont dans une classe à part. Ils offrent un tout nouveau type d'expérience de chasse, permettant aux utilisateurs de faire des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire avec un appareil traditionnel. Les utilisateurs ont maintenant le meilleur des deux mondes : une nouvelle lunette thermique et un clip-on qui combinent de nouvelles avancées technologiques pour atteindre le niveau de performance ultime.

HIKMICRO a utilisé son innovation inégalée en matière de caractéristiques de conception faciles à utiliser pour introduire une lunette de visée dotée de la technologie sans obturateur et d'une lentille bin-lentille LRF pour la première fois par une marque. Le système d'image sans obturateur HIKMICRO utilise un algorithme d'auto-apprentissage pour un ajustement intelligent de l'image sans perte de clarté, tandis qu'un télémètre laser intégré est placé devant l'objectif. Ces caractéristiques révolutionnaires sont soutenues par Image Pro 2.0, qui utilise le tout dernier algorithme d'amélioration de l'image et qui a reçu des commentaires remarquables depuis son lancement sur le FALCON.

HIKMICRO THUNDER 3.0 - LE CLIP-ON THERMIQUE ULTIME

Le HIKMICRO THUNDER 3.0 est le clip-on thermique de chasse le plus innovant de la planète, avec des caractéristiques telles que le LRF et le HSIS intégrés à l'objectif. Les modèles comprennent la TQ50C 3.0, la TQ35C 3.0, la TH35C 3.0 et la TQ50CL 3.0 avec son module LRF intégré à l'objectif. La gamme propose des résolutions de 384 et 640 et des objectifs de 35 mm et 50 m, ainsi que des options LRF et non LRF.

Ces optiques offrent une expérience visuelle sans précédent avec une sensibilité thermique accrue (NETD<15 mK) et une clarté d'image époustouflante via l'écran OLED de 0,49 pouce @1920x1080.

Regarder à travers l'oculaire donne une expérience d'immersion totale. La technologie de sans obturateur (HSIS) assure une visualisation fluide sans compromettre la qualité de l'image et l'algorithme Image Pro 2.0 garantit une optimisation des détails et une image véritablement stratifiée.

Le HIKMICRO THUNDER 3.0 est compatible avec les lunettes de jour à grossissement 15x. Les commandes intuitives permettent une utilisation simple et rapide, et la THUNDER 3.0 est très compacte - son objectif à cadre unique avec télémètre laser intégré permet un gain de poids de 14 % et une réduction de la taille de 20 %.

Les batteries rechargeables remplaçables assurent jusqu'à six heures de fonctionnement continu à partir d'une seule pile, un album local permet de visionner facilement les vidéos et les images capturées, tandis que le réticule virtuel offre une représentation authentique de l'instant de la prise de vue.

Le THUNDER 3.0 offre une expérience de prise de vue inégalée. La mise à zéro rapide avec une valeur de clic ultra-précise de 1,3 cm à 100 m est disponible à la fois dans l'appareil et via l'application HIKMICRO Sight, ce qui offre des options multi-méthodes pour une précision accrue et des tirs à longue distance. L'ingénierie de précision garantit une déviation balistique minimale, tandis que le problème de parallaxe est résolu grâce à la conception compacte de l'objectif à cadre unique.

Cet appareil est conçu pour une utilisation intensive sur le terrain. Sa grande résistance aux chocs peut supporter un recul de 1 000 g/0,4 ms et un processus d'assemblage strict du produit avec des procédures d'inspection rigoureuses garantit une fiabilité absolue.

HIKMICRO STELLAR 3.0 - LE NOUVEAU NIVEAU POUR LES TUBES DE VISION

Le nouveau HIKMICRO STELLAR 3.0 place la barre plus haut pour les tubes de vision thermique grâce à ses fonctions LRF et HSIS intégrées à l'objectif. Les modèles comprennent SX60L 3.0, SQ50L 3.0, SQ35L 3.0, SH50L 3.0, SH35L 3.0 et SH35 3.0 dans une gamme couvrant les résolutions 384, 640 et 1280 et les objectifs 35 mm, 50 mm et 60 mm avec des modèles LRF et non LRF.

Un capteur thermique de pointe de 1280x1024 pixels (NETD<15 mK) et un objectif F1.0 produisent une image ultra claire avec un niveau de détail impressionnant pour une reconnaissance précise des carrières. L'algorithme Image Pro 2.0 optimise les détails avec un arrière-plan superposé et un bruit réduit. Le grand écran OLED de 1,03 pouce avec une résolution de 2560x2560 et des options de vue ronde ou carrée améliore la clarté et la précision des prises de vue, tandis que le système HSIS permet une visualisation ininterrompue.

L'expérience de tir est redéfinie par le HIKMICRO STELLAR 3.0, qui comprend un module LRF intégré à l'objectif pour une mesure précise des distances jusqu'à 1 000 m, tout en conservant la forme et l'équilibre d'une lunette de visée traditionnelle. Le calcul balistique optimisé garantit un placement précis du tir à une distance extrême pour une chasse à longue distance sans cruauté.

La mise à zéro rapide, avec des clics affinés de 1,3 cm à 100 m pour une précision absolue, est une tâche simple via l'appareil ou l'application HIKMICRO Sight, ainsi qu'une configuration et une synchronisation rapides avec vos lunettes de visée. Le HIKMICRO STELLAR 3.0 est un compagnon durable et robuste avec une grande résistance aux chocs pour supporter un recul de 1000 g/0,4 ms.

Le style a été amélioré avec une meilleure ergonomie et son tube classique s'adapte aux montures de 30 mm. Un oculaire plus souple, une protection magnétique de l'objectif, une bague de mise au point et des boutons distinctifs s'ajoutent à une réduction de poids de 10 % et à une réduction de taille de 12 % pour une expérience vraiment conviviale.

Le HIKMICRO STELLAR 3.0 vous permet de chasser sans effort. Grâce à une durée de fonctionnement ultra longue et à l'enregistrement vidéo activé par le recul, vous ne manquerez jamais un moment excitant, et un album local vous permet de vérifier instantanément l'action capturée.

LA VOIE À SUIVRE POUR L'EXPLORATION THERMIQUE

Le lancement de STELLAR 3.0 et THUNDER 3.0 réaffirme la position de HIKMICRO en tant que leader mondial de l'exploration technologique dans l'industrie de la chasse.

HIKMICRO se réjouit d'être à l'avant-garde et de façonner l'avenir de la technologie de la chasse. Un nouveau produit révolutionnaire sera dévoilé le 10 octobre. Rejoignez HIKMICRO dans son voyage d'exploration et d'innovation.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=41StDkcP3Ww

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2504072/PR_____THUNDER_3_0.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2504071/PR_____STELLAR_3_0.jpg