HIKMICRO stärkt sein Tech-Explorer-Image mit der Einführung der innovativen Produkte STELLAR 3.0 und THUNDER 3.0

HANGZHOU, China, 30. September 2024 /PRNewswire/ – HIKMICRO setzte einen neuen Maßstab für die Kategorien Wärmebild-Zielfernrohre und Vorsatzgeräte, als am 19. September die mit Spannung erwarteten Modelle STELLAR 3.0 und THUNDER 3.0 vorgestellt wurden. Diese wegweisenden Geräte revolutionieren das Jagderlebnis mit einem in die Linse integrierten Laser-Entfernungsmesser (LRF) und dem HIKMICRO Shutter-less Image System (HSIS).

Diese Produkteinführung unterstreicht HIKMICROs unermüdliches Engagement, seine Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln, um den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden und bekräftigt zugleich die Vision, als Technologie-Pionier an der Spitze der Jagdbranche zu stehen. Die herausragenden Produkte betonen zudem das Ziel der Marke, eine entspanntere, effizientere und sicherere Atmosphäre für Outdoor-Aktivitäten weltweit zu schaffen – eine Botschaft, die HIKMICRO mit dem Motto der Launchveranstalung „See the world in a X way" unterstrich.

HIKMICRO CEO Stefan Li sagte: „Heute schreibt HIKMICRO das nächste Kapitel in der Geschichte der Wärmebild-Innovation, indem wir das Potenzial der Jagdoptik neu definieren. Wir haben das STELLAR 3.0 und THUNDER 3.0 für diejenigen entwickelt, die erleben möchten, was ein ultimatives Premium-Wärmebildgerät leisten kann – sie bieten Leistung und Immersion weit über die Grenzen herkömmlicher Geräte hinaus.

EIN TECHNOLOGISCHER DURCHBRUCH UND EINE VÖLLIG NEUE ERFAHRUNG

Das STELLAR 3.0 und THUNDER 3.0 sind eine Klasse für sich. Sie bieten ein völlig neues Jagderlebnis und ermöglichen den Nutzern, Dinge zu tun, die mit herkömmlichen Geräten undenkbar waren. Jäger genießen nun das Beste aus beiden Welten: Ein Zielfernrohr und ein Vorsatzgerät, die durch technologische Durchbrüche die höchste Leistungsstufe erreichen.

HIKMICRO hat seine unübertroffene Innovationskraft in Bezug auf einfach zu bedienende Designmerkmale genutzt, um als erste Marke ein Zielfernrohr mit shutterloser Technologie und einem in der Linse integriertem Laser-Entfernungsmesser einzuführen. Das HIKMICRO Shutterless Image System verwendet einen selbstlernenden Algorithmus zur intelligenten Bildanpassung ohne Verlust an Klarheit, während das innovative Design einen integrierten Laserentfernungsmesser vor dem Objektiv platziert. Diese bahnbrechenden Funktionen werden durch Image Pro 2.0 unterstützt, das den neuesten Bildverbesserungsalgorithmus verwendet und seit seiner Einführung beim FALCON herausragendes Feedback erhalten hat.

HIKMICRO THUNDER 3.0 – DAS ULTIMATIVE WÄRMEBILD-VORSATZGERÄT

Das HIKMICRO THUNDER 3.0 ist das innovativste Wärmebild-Vorsatzgerät der Welt und verfügt über Funktionen wie einen im Objektiv integrierten Laserentfernungsmesser und das HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS). Zu den Modellen gehören das TQ50C 3.0, TQ35C 3.0, TH35C 3.0 und das TQ50CL 3.0 mit seinem innovativen LRF-Modul im Objektiv. Die Produktserie bietet Sensorauflösungen von 384x288 und 640x512 sowie Objektivgrößen von 35 mm und 50 mm, mit und ohne LRF.

Diese Vorsatzgeräte bieten ein beispielloses visuelles Erlebnis mit erhöhter thermischer Empfindlichkeit (NETD<15mK), was auf dem 0,49-Zoll-OLED-Bildschirm mit 1920x1080 Auflösung eine atemberaubende Bildklarheit ermöglicht. Der Blick durch das Okular vermittelt ein Gefühl des völligen Eintauchens. Die HSIS-Technologie sorgt für eine flüssige Darstellung, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen, während der Image Pro 2.0 Algorithmus optimierte Details und ein wahrhaft vielschichtiges Bild gewährleistet.

Das HIKMICRO THUNDER 3.0 ist selbst mit Tageszielfernrohren bis zu 15-facher Vergrößerung kompatibel. Die intuitiven Bedienelemente ermöglichen eine schnelle und einfache Handhabung, und das kompakte Design des THUNDER 3.0 – mit einem One-Frame-Objektivdesign mit integriertem Laserentfernungsmesser – führt zu einer Gewichtsersparnis von 14 % und einer Größenreduktion um 20 %.

Austauschbare und wiederaufladbare Akkupacks bieten bis zu sechs Stunden Dauerbetrieb pro Akku. Ein lokales Album ermöglicht das bequeme Betrachten von aufgenommenen Videos und Bildern direkt im Gerät und das virtuelle Absehen zeigt den Haltepunkt bei der Schussabgabe.

Das THUNDER 3.0 bietet ein unvergleichliches Schießerlebnis. Schnelles Einschießen mit einem ultra-präzisen Klickwert von 1,3 cm auf 100 m ist sowohl im Gerät als auch über die HIKMICRO Sight App möglich.

Die Geräte sind für den harten jagdlichen Einsatz gebaut. Sie verfügem über eine hohe Stoßfestigkeit und halten Rückstößen von 1000 g/0,4 ms stand. Ein strenger Produktmontageprozess und rigorose Prüfverfahrenverfahren gewährleisten absolute Zuverlässigkeit.

HIKMICRO STELLAR 3.0 – DIE NÄCHSTE GENERATION FÜR WÄRMEBILD-ZIELFERNROHRE

Das neue HIKMICRO STELLAR 3.0 setzt neue Maßstäbe für Wärmebild-Zielfernrohre mit Funktionen wie einem im Objektiv integrierten Laser-Entfernungsmesser und dem HIKMICRO Shutterless Image System (HSIS). Zu den Modellen gehören das SX60L 3.0, SQ50L 3.0, SQ35L 3.0, SH50L 3.0, SH35L 3.0 und SH35 3.0, die 384-, 640- und 1280-Sensoren sowie Objektivgrößen von 35 mm, 50 mm und 60 mm mit und ohne LRF bieten.

Ein hochmoderner Wärmebildsensor mit 1280x1024 Pixeln (NETD <18 mK) und ein F1.0-Objektiv erzeugen ein ultra-klares Bild mit beeindruckenden Details für eine präzise Erkennung von Wild. Der Image Pro 2.0 Bildalgorithmus optimiert die Details durch vielschichtige Bilder und reduziertem Rauschen. Das größere 1,03-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2560x2560 Pixeln und der Möglichkeit zwischen runder oder quadratischer Ansicht zu wählen, verbessert die Klarheit und Schusspräzision, während die HSIS-Technologie eine unterbrechungsfreie Beobachtung ermöglicht.

Das HIKMICRO STELLAR 3.0 revolutioniert das gesamte Schießerlebnis. Es verfügt über ein LRF-Modul im Objektiv für präzise Entfernungsmessungen bis zu 1000 m, wobei Form und Balance eines klassischen Zielfernrohrs beibehalten werden. Die optimierte ballistische Berechnung sorgt für eine präzise Schussabgabe auf größere Distanzen und unterstützt den waidgerechten Schuss.

Das schnelle Einschießen mit fein abgestimmten 1,3 cm Klicks auf 100 m für absolute Präzision wird über das Gerät oder die HIKMICRO Sight App zum Kinderspiel. Das HIKMICRO STELLAR 3.0 ist ein robuster Begleiter mit hoher Schussfestigkeit, das einem Rückstoß von 1000 g/0,4 ms standhält.

Das Design wurde mit verbesserten ergonomischen Merkmalen aufgewertet. Das traditionolle Design mit 30 mm Mittelrohrdurchmesser wurde durch eine verbesserte Ergonomie aufgewertet. Hierzu zählen ein weicheres Okular, eine magnetische Objektivabdeckung, ein griffiger Fokusring und erhabene Tasten in Kombination mit einer Gewichtsreduzierung von 10 % und einer Größenreduktion um 12 %.

Das HIKMICRO STELLAR 3.0 ermöglicht müheloses Jagen. Dank extrem langer Betriebszeit und rückstoßaktivierter Videoaufnahme verpasst man keinen aufregenden Moment mehr und ein lokales Album ermöglicht, festgehaltene Momente sofort im Gerät anzuschauen.

FÜHREND IN DER THERMALEN ENTWICKLUNG

Die Einführung des STELLAR 3.0 und THUNDER 3.0 bekräftigt HIKMICROs Position als weltweit führender Tech-Explorer in der Jagdindustrie.

HIKMICRO freut sich, an der Spitze zu stehen und die Zukunft der Jagdtechnologie mitzugestalten. Am 10. Oktober wird ein weiteres revolutionäres Produkt vorgestellt. Begleiten Sie HIKMICRO auf seiner Reise der Erkundung und Innovation!

