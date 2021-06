Hikvision annonce les débuts de sa webcam

Selon les cabinets d'analyse du secteur, le marché mondial du streaming en direct devrait poursuivre sa croissance de manière significative au cours des prochaines années. L'augmentation du streaming vidéo parmi les citoyens et les entreprises de tous les secteurs verticaux est considérée comme le principal moteur de la croissance du marché, les créateurs de contenu diversifiant leur matériel et leurs activités et se connectant au public par de nouveaux moyens. En outre, les confinements complets et partiels pendant la crise de la COVID-19 ont également eu un impact positif sur le secteur du streaming en direct.

Pour offrir des expériences de vidéoconférence et de streaming immersives, les utilisateurs ont besoin de webcams qui fournissent une image haute résolution et un son d'excellente qualité dans toute une série de scénarios. Hikvision a conçu et développé sa nouvelle gamme de webcam pour répondre à ce besoin.

Webcams pour une série d'applications et de scénarios

Webcams Hikvision Ultra et Pro pour les conférences à distance

Les webcams de la série Hikvision Ultra sont spécialement conçues pour les conférences à distance. Le point fort de cette série est sa capacité de contrôle PTZ, qui offre des capacités de zoom optique 5x. Cela signifie que les utilisateurs peuvent assister aux présentations ou aux discussions des réunions sans se fatiguer les yeux. En outre, le contrôle PTZ permet aux utilisateurs d'effectuer des panoramiques sur 330°, ce qui les aide à ajuster leur angle de vue facilement, sans rien manquer.

La nouvelle gamme de webcams Hikvision comprend également des webcams Pro pour les conférences à distance. Elles sont idéales pour les professionnels, offrant une expérience sonore et vidéo immersive exceptionnelle, avec un design épuré et une élégante finition anodisée. Les webcams Pro sont dotées d'une fonction Auto Focus et d'un double microphone intégré, ce qui garantit que le son et la vidéo sont toujours parfaitement clairs lors des présentations, des conférences ou des discussions de groupe.

Webcams Hikvision Live pour le streaming en direct

La série de webcams Hikvision Live en forme de cube est conçue pour la diffusion en direct, le e-commerce et les applications de jeu. Si un produit est présenté dans un programme en direct, par exemple, la vue de la webcam peut être modifiée, à la fois horizontalement et verticalement, grâce à des fixations magnétiques sur les quatre côtés du boîtier.

Ces webcams offrent également la fonction Sharp Auto Focus, qui garantit que les images des personnes et des objets sont nettes et claires à tout moment. Il est important de noter que la fonction « éclairage LED supplémentaire tactile » des webcams permet aux utilisateurs de régler la luminosité en fonction de l'environnement.

Webcams Hikvision Value pour l'enseignement en ligne

La série Value de Hikvision est notre gamme de webcams d'entrée de gamme. Grâce à leur conception compacte, elles sont parfaites pour les applications éducatives en ligne qui relient les enseignants et les élèves.

La webcam est dotée d'un microphone intégré, qui intègre des algorithmes avancés pour réduire le bruit et améliorer la qualité du son. Son objectif grand angle offre une couverture maximale, sans distorsion d'image. Ceci est particulièrement utile pour les enseignants qui donnent des cours dans une salle de classe, où le professeur et le tableau noir, ou l'écran mural, peuvent être visualisés clairement dans un seul cadre.

Installation facile et flexible

Toutes les webcams Hikvision sont dépourvues de pilote et offrent une installation « plug-and-play » via une interface USB standard. Cela permet aux utilisateurs de commencer la conférence ou la diffusion en continu en quelques secondes.

Toutes les webcams Hikvision peuvent également être montées de manière flexible sur les équipements des utilisateurs, sur des tables, des ordinateurs portables, des moniteurs ou des trépieds.

Il est important de noter que les webcams Hikvision sont équipées d'un logiciel client dédié sur PC, appelé HIKIN. Les utilisateurs peuvent utiliser ce logiciel pour la prévisualisation des vidéos et pour configurer les paramètres de l'image et du son. Notamment, les webcams peuvent être utilisées avec toutes les principales plateformes de conférence tierces, les paramètres vidéo étant configurés à l'aide d'un simple menu déroulant.

Toutes les webcams Hikvision sont livrées avec une garantie standard de 2 ans, offrant aux utilisateurs finaux fiabilité et tranquillité d'esprit.

Toutes les webcams Hikvision sont livrées avec une garantie standard de 2 ans, offrant aux utilisateurs finaux fiabilité et tranquillité d'esprit.

