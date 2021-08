Hikvision ogłasza wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku

HANGZHOU, Chiny, 11 sierpnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółka Hikvision, dostarczająca rozwiązania IoT i prowadząca podstawową działalność w zakresie monitoringu wizyjnego, ogłosiła swoje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 r. W okresie sprawozdawczym spółka Hikvision uzyskała przychody w wysokości 33,90 mld RMB, co oznacza wzrost o 39,68% rok do roku. Zyski netto przypadające akcjonariuszom notowanej na giełdzie spółki wyniosły 6,48 mld RMB - wzrost o 40,17% rok do roku.