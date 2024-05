Hillstone Networks je uvedená v správe o prostredí podnikového firewall

Portfólio integračnej kybernetickej bezpečnosti spoločnosti Hillstone Networks zahŕňa platformy firewallu založené na umelej inteligencii, ktoré sú pripravené na budúcnosť a podporujú všetky pracovné zaťaženia a scenáre nasadenia.

SANTA CLARA, Kalifornia, 21. mája 2024 /PRNewswire/ -- Hillstone Networks , popredný poskytovateľ riešení kybernetickej bezpečnosti, bol zaradený do správy spoločnosti Forrester o prostredí podnikového firewall za 2. štvrťrok 2024. Správy o prostredí od spoločnosti Forrester ponúkajú prehľad o určenom trhu so stručnými informáciami o vybraných dodávateľoch s cieľom poskytnúť prehľad podnikom, ktoré hľadajú vhodné riešenie pre svoje obchodné potreby a IT prostredia.

V správe o prostredí podnikového firewall spoločnosť Forrester uvádza nasledujúcu definíciu: Organizácie, ktoré neprešli úplne do cloudu (čo je väčšina z nich), sa spoliehajú na podnikové firewally ako kritický bezpečnostný mechanizmus na ochranu podnikovej prevádzky. Kedysi označované ako „firewally novej generácie – NGFW", tieto riešenia sa rozrástli, čo sa týka spôsobilosti, ... aby čelili zmenám v prostredí hrozieb, začlenili technologický pokrok a uspokojili potreby organizácií, ktoré si osvojujú technológiu nulovej dôvery ... naprieč hybridnými topológiami.

„Veľmi nás teší, že sme boli zahrnutí do správy spoločnosti Forrester. Hlavným produktom spoločnosti Hillstone je platforma Next Generation Firewall, ktorá zahŕňa nasadenia na mieste ako aj hybridné a multicloudové nasadenia a poskytuje sieťové zabezpečenie bohaté na funkcie, ktoré kladie pevný základ pre architektúru nulovej dôvery," uvádza Tim Liu, technický riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Hillstone Networks. „Tieto riešenia sú prispôsobiteľné a škálovateľné tak, aby vyhovovali rôznorodým obchodným potrebám, ako to demonštrujú naši globálni zákazníci."

Spoločnosť Forrester prijíma konsolidáciu ako hlavný trend a uvádza, že dodávatelia konsolidujú viacero funkcií a možností do jednej platformy. Je to v súlade s portfóliom integračnej kybernetickej bezpečnosti spoločnosti Hillstone, pričom základnými princípmi sú pokrytie, kontrola a konsolidácia. Integračná stratégia kybernetickej bezpečnosti poskytuje adaptívnu ochranu a pokrytie pre akékoľvek prostredie a zaisťuje odolnosť voči vyvíjajúcim sa hrozbám, od kontajnerov cez cloudy a servery až po softvér ako služba. Platforma je adaptívna a poskytuje podniku kontrolu, pričom znižuje zložitosť prostredníctvom konsolidácie bodových produktov.

Viac informácií o riešeniach zabezpečenia siete Hillstone Networks pripravených na budúcnosť nájdete tu .

O spoločnosti Hillstone Networks

Integračný prístup spoločnosti Hillstone Networks v oblasti kybernetickej bezpečnosti vychádza z vizionárskej a dostupnej platformy s podporou umelej inteligencie, ktorá poskytuje pokrytie, kontrolu a konsolidáciu s cieľom zabezpečiť viac ako 28 000 globálnych podnikov. Hillstone je v oblasti kybernetickej bezpečnosti dôveryhodným lídrom, ktorý chráni kritické aktíva a infraštruktúru od okrajových zariadení po cloud bez ohľadu na to, kde sa nachádza pracovná záťaž. Viac informácií nájdete na http://www.hillstonenet.com

Kontakt pre médiá

Valeria Duran

+1 4085086750

[email protected]