Hillstone posicionada no quadrante mágico do Gartner dos firewalls de rede

SANTA CLARA, Califórnia, 24 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Hillstone Networks, fornecedora líder de soluções de segurança de redes empresariais e gerenciamento de riscos, foi incluída no Quadrante Mágico do Gartner para firewalls de rede*. Para nós, esse reconhecimento é uma prova da inovação em tecnologia e penetração no mercado do portfólio de soluções da Hillstone.

O cenário de segurança cibernética hoje é complexo. Tecnologias emergentes, como a Internet das Coisas, inteligência artificial e computação em nuvem híbrida expandiram a superfície média dos ataques contra organizações, tornando mais desafiadores a detecção e o entendimento de todo o escopo dos ataques atuais. A Hillstone utiliza suas estratégias e tecnologias avançadas impulsionadas por IA em soluções que se localizam tanto no perímetro da rede para bloquear ataques quanto internamente para detectar, rastrear e mitigar violações de segurança cibernética que possam estar em andamento.

"Estamos felizes por sermos reconhecidos pelo Gartner com a inclusão no Quadrante Mágico dos Firewalls de Rede", disse Tim Liu, cofundador e CTO da Hillstone Networks. "A Hillstone se esforça para oferecer soluções de segurança inovadoras para nossos clientes, e ajudá-los a proteger suas infraestruturas e dados frente ao rápido avanço das tecnologias."

*Fonte: Gartner, Magic Quadrant for Network Firewalls, Rajpreet Kaur, et al, 17 de setembro de 2019

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar somente aqueles fornecedores com as mais altas qualificações ou outras designações. As publicações do Gartner representam as opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como fatos. O Gartner renuncia a todas as garantias, expressas ou implícitas, em relação a essa pesquisa, incluindo qualquer garantia de comercialização ou aplicabilidade para um fim em particular.

Sobre a Hillstone Networks

As soluções de segurança de redes empresariais e gerenciamento de riscos da Hillstone Networks fornecem visibilidade, inteligência e proteção para garantir que as empresas possam ver, entender completamente e agir de forma rápida contra ameaças cibernéticas. Reconhecida pelos principais analistas e contando com a confiança de empresas globais, as soluções da Hillstone cobrem a empresa do edge à nuvem, melhorando o total-cost-of-ownership. Para saber mais, visite https://www.hillstonenet.br.com/.

