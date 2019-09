Hillstone ubicada en el Cuadrante Mágico de Gartner por sus firewalls para redes

SANTA CLARA, California, 24 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Hillstone Networks, proveedor líder en soluciones de seguridad empresarial y gestión de riesgos en redes, ha sido incluido en el Cuadrante Mágico de Gartner por sus firewalls (cortafuegos) para redes*. Para nosotros, este reconocimiento es prueba de la innovación en tecnología y penetración de mercado del portafolio de soluciones de Hillstone.

El escenario actual de la ciberseguridad es complejo. Tecnologías emergentes, como Internet de las Cosas, la inteligencia artificial (IA) y la computación en la nube híbrida, han ampliado la superficie de ataque organizacional promedio, lo que hace que detectar y comprender todo el alcance de los ataques actuales sea mucho más difícil. Hillstone aprovecha sus avanzadas estrategias y tecnologías basadas en la IA en soluciones que se ubican tanto en el perímetro de la red para bloquear ataques como internamente en la red con el fin de detectar, rastrear y mitigar las brechas de ciberseguridad que se podrían estar produciendo.

"Nos alegra este reconocimiento de Gartner con la inclusión en el Cuadrante Mágico para firewalls de redes", dijo Tim Liu, cofundador y director general de tecnología de Hillstone Networks. "Hillstone se esfuerza por ofrecer soluciones de seguridad innovadoras para nuestros clientes y para ayudar a nuestros clientes a proteger sus infraestructuras y datos teniendo en cuenta el rápido avance de las tecnologías".

*Fuente: Gartner, Magic Quadrant for Network Firewalls, Rajpreet Kaur y otros autores, 17 de septiembre de 2019

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que elijan solamente a aquellos proveedores con las más altas calificaciones o puntuaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner, y no deben considerarse como declaraciones de hechos. Gartner declina toda responsabilidad –expresa o implícita– con respecto a esta investigación, incluso toda garantía de comercialización o adecuación para un propósito en especial.

Acerca de Hillstone Networks

Las soluciones de seguridad empresarial y gestión de riesgos en redes de Hillstone Networks proporcionan visibilidad, inteligencia y protección para garantizar que las empresas puedan ver, comprender a fondo y actuar rápidamente contra las amenazas cibernéticas. Reconocidas por analistas líderes y con la confianza de empresas globales, las soluciones de Hillstone cubren a las empresas desde el perímetro hasta la nube, y, al mismo tiempo, mejoran el costo total de propiedad. Si desea más información, visite https://www.hillstonenet.lat/.

Contactos:

Zeyao Hu

Gerente de marketing

inquiry@hillstonenet.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/765968/Hillstone_Logo.jpg

FUENTE Hillstone Networks

Related Links

https://www.hillstonenet.com



SOURCE Hillstone Networks