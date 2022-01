HIPRA Global Field Force standardizza le applicazioni commerciali di Veeva in Cloud per promuovere contenuti digitali e il coinvolgimento

L'azienda farmaceutica spagnola acquisisce le basi per interazioni personalizzate con le principali parti interessate in materia di salute degli animali

BARCELLONA, Spagna, 11 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato oggi che HIPRA, azienda farmaceutica biotecnologica spagnola, utilizzerà Veeva Vault PromoMats in Spagna e Veeva CRM in Europa, America Latina e Africa per promuovere la propria strategia commerciale digitale in materia di salute degli animali. HIPRA utilizzerà le applicazioni Veeva per promuovere interazioni efficaci con le principali parti interessate in tutto il mondo, tra cui proprietari di animali, veterinari, aziende della catena di fornitura di alimenti, settori correlati alla salute degli animali, gruppi di interesse e ricercatori.

"Man mano che ci espandiamo in nuovi Paesi, abbiamo bisogno di un modo agile e conforme per implementare rapidamente i nostri team sul campo e interagire efficacemente con i clienti" ha dichiarato Sergi Valls, CIO di HIPRA. "Con Veeva, ora disponiamo della base digitale per scalare la nostra forza sul campo e soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti che si occupano di salute animale a livello globale".

HIPRA è un'azienda farmaceutica leader nello sviluppo di vaccini innovativi e soluzioni biotecnologiche per prevenire malattie umane e animali. I rappresentanti di HIPRA gestiscono molti stakeholder con riferimento a diverse specie, ognuno dei quali necessita di prodotti unici in varie categorie. Con normative specifiche per Paese, i responsabili del settore gestiscono inoltre migliaia di documenti per diversi animali, specialità e regioni, dagli animali da compagnia al bestiame.

"La salute degli animali richiede modelli di coinvolgimento e capacità di marketing unici. Con informazioni tempestive provenienti da una singola piattaforma con contatti e risorse chiave, HIPRA è in grado di rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze commerciali per un significativo coinvolgimento dei clienti" ha dichiarato Rohan Poole, Direttore della strategia commerciale di Veeva. "Siamo orgogliosi di collaborare con HIPRA e di supportare la strategia commerciale digitale dell'azienda, via via che questa porta i trattamenti in nuovi mercati".

Parte del CRM multichannel di Veeva, HIPRA sta utilizzando Veeva CLM e Veeva CRM Approved Email per ampliare il valore delle riunioni di persona e personalizzare le comunicazioni. Con Vault PromoMats, HIPRA sta ponendo le basi per l'automazione e la conformità lungo il ciclo di vita dei contenuti end-to-end, collegando le parti interessate a livello globale e migliorando il riutilizzo dei contenuti.

Si possono seguire le sessioni europee on-demand del recente evento Veeva Medical and Commercial Summit Connect per scoprire come le principali aziende collaborano con Veeva per promuovere l'eccellenza commerciale.

Informazioni su Veeva Systems

Veeva è leader globale nello sviluppo di soluzioni aziendali in cloud per il settore Life Sciences. Impegnata a favore dell'innovazione, dell'eccellenza dei prodotti e del successo dei clienti, Veeva serve oltre 1.000 clienti, dalle più grandi aziende farmaceutiche del mondo alle aziende biotecnologiche emergenti. In qualità di società di pubblica utilità, Veeva si impegna a bilanciare gli interessi di tutte le parti interessate, compresi clienti, dipendenti, azionisti e i settori in cui opera. Per ulteriori informazioni, visitare veeva.com/eu.

