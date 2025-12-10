HIRO Capital accueille Sir Nick Clegg comme associé général et lance HIRO III, un fonds européen de capital-risque destiné aux entreprises en croissance, doté d'un nouveau comité consultatif composé de leaders mondiaux, notamment Yann LeCun

LONDRES, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Sir Nick Clegg, Yann LeCun et d'autres personnalités rejoignent HIRO III, une société de capital-risque multiniveau axée sur le Royaume-Uni et l'Europe, qui se concentre sur l'IA spatiale, la robotique, la longévité, les jeux, l'espace et la défense.

HIRO Capital, une société de capital-risque dirigée par ses fondateurs, a annoncé aujourd'hui que Sir Nick Clegg, ancien président des affaires mondiales de META et ancien vice-Premier ministre du Royaume-Uni, avait fait son entrée dans le fonds comme associé général en vue du lancement de HIRO III. HIRO III est un grand fonds multiniveau capable de déployer entre 5 et 50 millions d'euros par niveau dans des innovateurs prometteurs, en ciblant le manque de capital des entreprises en croissance au Royaume-Uni et en Europe.

À l'origine de nombreuses sorties et introductions en bourse pour un total de plus de 10 milliards d'euros, les fondateurs de HIRO, Luke Alvarez, Cherry Freeman et Sir Ian Livingstone, Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique et légende des jeux vidéo au Royaume-Uni, sont des entrepreneurs au riche palmarès. Ces réussites sont le fruit de compétences techniques et d'un certain savoir-faire en matière de croissance d'entreprise, acquis au cours de décennies de création de jeunes pousses et d'investissement dans ces dernières.

La base d'investissement de HIRO dans l'informatique spatiale positionnent parfaitement la société pour la nouvelle ère technologique, qui verra une création de valeur extraordinaire à travers l'Europe dans des domaines allant de l'IA spatiale à la robotique, en passant par la défense et la longévité.

Sir Nick Clegg a déclaré : « J'ai intégré HIRO parce que je partage avec ses fondateurs la conviction que l'informatique immersive et l'IA spatiale sont en plein essor. Nous allons cesser de regarder l'internet pour vivre dans l'internet. Avec la convergence des technologies spatiales et des modèles mondiaux d'IA de nouvelle génération, nous sommes au tout début de ce changement de plateforme. Contrairement à d'autres fonds, HIRO se concentre entièrement sur ces thèmes, exclusivement en Europe.

Il s'agit d'une occasion merveilleuse pour l'écosystème technologique du Royaume-Uni et de l'Europe. Nous disposons de chercheurs et d'universités parmi les plus remarquables de la planète, ainsi que d'ingénieurs et d'entrepreneurs de premier plan. Notre problème n'est pas un manque d'innovation, c'est un manque de capital à grande échelle. L'Europe peut avoir ses détracteurs, mais nous y avons de jeunes entreprises dynamiques qui sont désormais prêtes à passer au niveau supérieur, et je crois que la portée géographique et technologique unique de l'équipe de HIRO pourra les aider à sauter le pas. »

Parallèlement à cette nomination, l'équipe de HIRO sera renforcée par son nouveau comité consultatif. Celui-ci enrichira de ses connaissances exceptionnelles chacun des quatre domaines thématiques centraux de HIRO : IA spatiale et informatique en nuage, autonomie et robotique, espace et défense, augmentation et longévité.

Le professeur Yann LeCun a commenté : « Je suis ravi d'entrer au comité consultatif de HIRO. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle phase de l'IA, une ère dans laquelle les systèmes seront capables de comprendre le monde physique, intégreront une mémoire persistante et pourront raisonner et planifier des actions complexes. Le bilan de HIRO en matière d'investissement dans les technologies spatiales, les technologies en 3D, les objets connectés et les jeux qualifie remarquablement la société pour tirer parti de cette nouvelle vague de perspectives en Europe. »

Le nouveau comité comprend les membres suivants : le professeur Yann LeCun, ancien directeur scientifique de Meta et lauréat du prix Turing pour l'IA d'apprentissage profond ; Malcolm Turnbull, ancien Premier ministre d'Australie et investisseur technologique de premier plan ; le commandant Tim Peake, scientifique, pilote d'essai et premier astronaute britannique de l'ESA ; Laurent Solly, vice-président de META pour l'Europe ; le professeur Deeph Chana, expert en sécurité et en défense de l'Imperial College de Londres, directeur fondateur de l'Accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord (DIANA) au sein de l'OTAN et du Fonds OTAN pour l'innovation ; Hannah Gladman, responsable de la stratégie et des projets spéciaux chez Google DeepMind ; Jack Scannell, investisseur en biotechnologie, fondateur du concept de longévité, créateur de la loi d'erooM ; Edward van Cutsem, président des marchés privés chez Westerly Winds et ancien directeur général de BlackRock ; Paul Newman, professeur d'ingénierie de l'information à Oxford et fondateur de l'Oxford Robotics Institute ; Caroline Daniel, ancienne journaliste et stratège du Financial Times ; et Loredana Crisan, directrice de la conception chez Figma.

Luke Alvarez, associé directeur de HIRO, a ajouté : « Je suis enchanté d'accueillir Sir Nick au sein de notre équipe, ainsi que Yann et les autres formidables membres de notre comité consultatif. Nous vivons actuellement les prémices d'un big bang de nouvelles technologies, alimentées par l'accélération de la convergence entre l'informatique et le monde physique, le corps humain et les agents autonomes. Nous partageons tous la même conviction que l'Europe peut être à la pointe de la technologie, et la même ambition de jouer un rôle dans la réussite du Royaume-Uni et de l'Europe. Notre nouveau comité consultatif a été sélectionné pour sa vision, ses compétences technologiques, son réseau aux niveaux mondial et européen. Nous sommes impatients d'annoncer les premiers investissements de HIRO III en 2026. »

HIRO Capital est une société de capital-risque basée à Londres et à Luxembourg, dirigée par ses fondateurs, qui investit dans l'avenir surabondant de l'humanité. HIRO investit de la série A à la série C, dans des entreprises en croissance relevant de nos secteurs thématiques de spécialité que sont l'IA, l'informatique spatiale, l'autonomie, la robotique, la longévité, l'augmentation, les jeux, la simulation et les technologies de l'espace et de la défense. Nous nous concentrons sur les entrepreneurs et les innovateurs de la grande région Europe+, qui comprend l'UE, le Royaume-Uni, la Norvège, la Suisse et l'Ukraine. Nous sommes nous-mêmes des fondateurs et des dirigeants qui soutenons des fondateurs dirigeants. Nous sommes optimistes et futuristes. Nous pensons que l'Europe+ peut et doit être un leader mondial dans la prochaine phase de l'évolution humaine, rendue possible par la technologie. Nous savons que la créativité, l'ambition et l'esprit d'entreprise de chaque personne peuvent construire de meilleures sociétés humaines. https://hiro.capital/

HIRO porte le nom du héros que l'on devient quand on joue à un jeu ou que l'on pratique un sport, du héros que l'on est lorsqu'on crée une entreprise. C'est un hommage à Hiro Protagoniste, héros du roman « Le Samouraï virtuel » de Neal Stephenson, un pirate informatique qui code le monde numérique en 3D et sauve l'humanité de l'adversité.

