HIRO Capital begrüßt Sir Nick Clegg als General Partner und lanciert europäischen Scale-up-Risikokapitalfonds HIRO III mit neuem Beirat aus globalen Führungspersönlichkeiten, darunter Yann LeCun

LONDON, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Sir Nick Clegg, Yann LeCun und weitere Experten schließen sich HIRO III an, einem auf Großbritannien und Europa ausgerichteten Multi-Stage-Risikokapitalfonds mit Fokus auf Spatial AI, Robotik, Langlebigkeit, Games, Raumfahrt und Verteidigung.

HIRO Capital, eine gründergeführte VC-Firma, gab heute bekannt, dass Sir Nick Clegg, ehemaliger President Global Affairs bei META und ehemaliger stellvertretender britischer Premierminister, dem Fonds als General Partner für den Start von HIRO III beigetreten ist. HIRO III ist ein großer Multi-Stage-Fonds, der jeweils zwischen 5 Mio. und 50 Mio. Euro in vielversprechende Innovatoren investieren kann und die Scale-up-Finanzierungslücke in Großbritannien und Europa adressiert.

Das Gründerteam von HIRO, bestehend aus Luke Alvarez, Cherry Freeman und der britischen Spiele-Legende Sir Ian Livingstone CBE, verfügt über eine starke Erfolgsbilanz als Gründer-Unternehmer, die zusammen mehrere Exits und Börsengänge mit einem Gesamtvolumen von mehr als 10 Mrd. Euro durchgeführt haben. Diese Erfolgsbilanz basiert auf technischem Fachwissen und Scale-up-Know-how aus jahrzehntelanger Erfahrung im Aufbau von und Investitionen in Start-ups.

Als Investor im Bereich der räumlichen Datenverarbeitung ist HIRO bestens für das neue Technologiezeitalter gerüstet, in dem wir in ganz Europa eine außerordentliche Wertschöpfung in Bereichen wie räumliche KI und Robotik bis hin zu Verteidigung und Langlebigkeit erleben werden.

Sir Nick Clegg kommentierte: „Ich bin zu HIRO gekommen, weil ich wie die Gründer an den Aufstieg von Immersive Computing und Spatial AI glaube. Wir werden uns nicht mehr nur das Internet anschauen – wir werden im Internet leben. Mit der Konvergenz von Raumfahrttechnologien und Weltmodell-KI der nächsten Generation befinden wir uns gerade in der Anfangsphase dieses Plattformwechsels. Im Gegensatz zu anderen Fonds konzentriert sich HIRO ganz auf diese Themen, und zwar ausschließlich in Europa.

Dies ist eine große Chance für das britisch-europäische Technologie-Ökosystem. Wir haben einige der herausragendsten Forschenden und Universitäten der Welt, aber auch großartige Ingenieurinnen und Ingenieure und Unternehmerinnen und Unternehmer. Unser Problem ist nicht ein Mangel an Innovation, sondern ein Mangel an Kapital in großem Umfang. Europa mag seine Kritiker haben, aber wir haben eine lebendige Start-up-Szene, die jetzt bereit ist, durchzustarten – ich glaube, das HIRO-Team hat die einzigartige geografische und technologische Reichweite, um dazu beizutragen."

Neben der Ernennung von Clegg zum General Partner wird das Team von HIRO auch durch den neuen Beirat verstärkt. Der Beirat verfügt über außergewöhnliche Fachkenntnisse in jedem der vier Kernbereiche von HIRO: Räumliche KI und Cloud, Autonomie und Robotik, Raumfahrt und Verteidigung sowie Augmentation und Langlebigkeit.

Professor Yann LeCun sagte: „Ich freue mich sehr, dem HIRO-Beirat beizutreten. Wir treten in eine neue Phase der KI ein – eine Ära von Systemen, die die physische Welt verstehen, ein dauerhaftes Gedächtnis haben und komplexe Handlungen planen können. HIROs Erfolgsbilanz bei Investitionen in räumliche Technologien, 3D-Technologien, Wearables und Spiele bedeutet, dass das Unternehmen hervorragend aufgestellt ist, um von dieser neuen Welle von Möglichkeiten in Europa zu profitieren."

Dem neuen Beirat gehören an: Professor Yann LeCun, ehemaliger Chief Scientist von Meta und Turing-Preisträger für Deep Learning AI; Malcolm Turnbull, ehemaliger Premierminister Australiens und führender Tech-Investor; Major Tim Peake, Wissenschaftler, Testpilot und erster britischer ESA-Astronaut; Laurent Solly, Vice President Europe bei META; Sicherheits- und Verteidigungsexperte Professor Deeph Chana vom Imperial Institute in London, Gründungsdirektor von NATO DIANA und des Nato Innovation Fund; Hannah Gladman, Strategy & Special Projects bei Google DeepMind; Dr. Jack Scannell, Biotech-Investor, Begründer der Langlebigkeit und Schöpfer von Eroom's Law; Edward van Cutsem, Chairman of Private Markets bei Westerly Winds und ehemaliger MD bei BlackRock; Professor Paul Newman, Professor für Information Engineering in Oxford und Gründer des Oxford Robotics Institute; Caroline Daniel, ehemalige Journalistin und Strategin der Financial Times; Loredana Crisan, Chief Design Officer bei Figma.

Luke Alvarez, Managing Partner von HIRO, sagte: „Ich freue mich, Sir Nick Clegg in unserem Team willkommen zu heißen, zusammen mit Yann LeCun und allen weiteren hochkarätigen Beiratsmitgliedern. Wir befinden uns heute in der Anfangsphase einer Ära massiver technologischen Innovation mit einer beispiellosen Dynamik, die durch die zunehmende Konvergenz der Datenverarbeitung mit der physischen Welt, mit dem menschlichen Körper und mit autonomen Agenten angetrieben wird. Wir alle glauben an das Potenzial Europas, an der Spitze der Technologiebranche zu stehen, und wollen mit derselben Leidenschaft zum Erfolg Großbritanniens und Europas beitragen. Unser neuer Beirat wurde aufgrund seines Weitblicks, seines technologischen Fachwissens und seiner weltweiten und europaweiten Netzwerke ausgewählt. Wir freuen uns darauf, die ersten HIRO-III-Investitionen im Jahr 2026 anzukündigen."

Informationen zu HIRO Capital

HIRO Capital ist eine gründergeführte Risikokapitalgesellschaft mit Sitz in London und Luxemburg, die in die superabundante Zukunft der Menschheit investiert. HIRO investiert von Serie A bis Serie C / Scale-Up in seinen spezialisierten Themenbereichen KI, Spatial Computing, Autonomie, Robotik, Langlebigkeit, Augmentation, Spiele, Simulation sowie Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien. Wir konzentrieren uns auf Unternehmer und Innovatoren in der weit gefassten Region Europe+, die die EU, Großbritannien, Norwegen, die Schweiz und die Ukraine umfasst. Wir sind Gründer und Führungskräfte, die Founder Leaders unterstützen. Wir sind Optimisten und Futuristen. Wir glauben, dass Europe+ in der nächsten Phase der menschlichen Entwicklung, die durch die Technologie ermöglicht wird, weltweit führend sein kann und sollte. Wir wissen, dass die Kreativität, der Ehrgeiz und der Unternehmergeist der Menschen bessere Gesellschaften schaffen werden. https://hiro.capital/

HIRO ist nach dem Helden benannt, zu dem man wird, wenn man ein Spiel spielt oder Sport betreibt, nach dem Helden, der man ist, wenn man ein Unternehmen aufbaut – und es ist eine Hommage an Hiro Protagonist, den Hacker-Helden aus Neal Stephensons „Snow Crash", der die digitale 3D-Welt codiert und die Menschheit gegen alle Widerstände rettet.

