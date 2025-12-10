HIRO Capital da la bienvenida a Sir Nick Clegg como socio general y lanza el fondo de capital de riesgo europeo HIRO III con un nuevo consejo asesor compuesto por líderes globales, incluido Yann LeCun

LONDRES, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Sir Nick Clegg, Yann LeCun y otros se unen a HIRO III, un VC de múltiples etapas centrado en Reino Unido y Europa, centrado en IA espacial, robótica, longevidad, juegos, espacio y defensa.

HIRO Capital, firma de capital de riesgo liderada por sus fundadores, anunció hoy que Sir Nick Clegg, expresidente de Asuntos Globales de META y exviceprimer ministro del Reino Unido, se ha unido al Fondo como Socio General para el lanzamiento de HIRO III. HIRO III es un gran fondo multietapa con capacidad para invertir entre 5 y 50 millones de euros en cada uno de los proyectos innovadores más prometedores, cubriendo la brecha de capital para empresas de escalamiento en Reino Unido y Europa.

El equipo fundador de HIRO, compuesto por Luke Alvarez, Cherry Freeman y la leyenda británica de los videojuegos, Sir Ian Livingstone CBE, cuenta con una sólida trayectoria como emprendedores fundadores, con múltiples salidas a bolsa e IPO que suman más de 10.000 millones de euros. Esta trayectoria se ha cimentado en la experiencia técnica y el conocimiento de las empresas de crecimiento, fruto de décadas de desarrollo e inversión en empresas emergentes.

Las bases de HIRO como inversor en computación espacial lo posicionan perfectamente para la nueva era de la tecnología en la que veremos una creación de valor extraordinaria en toda Europa en áreas que van desde la IA espacial y la robótica hasta la defensa y la longevidad.

Sir Nick Clegg afirmó: "Me uní a HIRO porque comparto con los fundadores la creencia en el auge de la computación inmersiva y la IA espacial. Pasaremos de estar mirando internet a vivir en internet. Nos encontramos en las primeras etapas de ese cambio de plataforma con la convergencia de las tecnologías espaciales y la IA de modelos mundiales de próxima generación. A diferencia de otros fondos, HIRO se centra totalmente en estos temas, íntegramente en Europa".

"Este es un momento de oportunidad increíble para el ecosistema tecnológico del Reino Unido y Europa. Contamos con algunos de los investigadores y universidades más destacados del planeta, además de grandes ingenieros y emprendedores. Nuestro problema no es la falta de innovación, sino la falta de capital a gran escala. Europa puede tener sus críticos, pero contamos con un vibrante panorama de empresas emergentes que ahora está listo para impulsar su crecimiento. Creo que el equipo de HIRO tiene el alcance geográfico y tecnológico único para contribuir a que esto suceda."

Junto con este nombramiento, el equipo de HIRO se verá reforzado por el nuevo Consejo Asesor. Este consejo aporta una experiencia excepcional en cada uno de los cuatro temas centrales de la tesis de HIRO: IA Espacial y Nube, Autonomía y Robótica, Espacio y Defensa, y Aumento y Longevidad.

El profesor Yann LeCun afirmó: "Estoy encantado de unirme al Consejo Asesor de HIRO. Estamos entrando en una nueva fase de la IA: una era de sistemas capaces de comprender el mundo físico, con memoria persistente y capaces de razonar y planificar acciones complejas. La trayectoria de HIRO en inversiones en tecnologías espaciales, tecnología 3D, dispositivos portátiles y videojuegos la posiciona excepcionalmente bien para aprovechar esta nueva ola de oportunidades en Europa".

La nueva junta incluye al profesor Yann LeCun, ex científico jefe de Meta y ganador del premio Turing por inteligencia artificial de aprendizaje profundo; Malcolm Turnbull, ex primer ministro de Australia y un importante inversor en tecnología; el mayor Tim Peake, científico, piloto de pruebas y el primer astronauta británico de la ESA; Laurent Solly, vicepresidente de Europa en META; el experto en seguridad y defensa, el profesor Deeph Chana de Imperial, Londres, director fundador de NATO DIANA y el Fondo de Innovación de la OTAN; Hannah Gladman, Estrategia y Proyectos Especiales en Google DeepMind; el Dr. Jack Scannell, inversor en biotecnología, fundador de longevidad, creador de la Ley de Eroom; Edward van Cutsem, presidente de Mercados Privados en Westerly Winds y ex director general de BlackRock; el profesor Paul Newman, profesor de Ingeniería de la Información en Oxford y fundador del Oxford Robotics Institute; Caroline Daniel, ex periodista y estratega del Financial Times; y Loredana Crisan, directora de diseño en Figma.

Luke Alvarez, socio director de HIRO, afirmó: "Me complace dar la bienvenida a Sir Nick a nuestro equipo, junto con Yann y los demás miembros de nuestro extraordinario Consejo Asesor. Hoy nos encontramos en las primeras etapas de una explosión cámbrica de nuevas tecnologías, impulsada por la creciente convergencia de la informática con el mundo físico, el cuerpo humano y los agentes autónomos. Todos compartimos la misma convicción en el potencial de Europa para estar a la vanguardia tecnológica y la misma pasión por contribuir al éxito de Reino Unido y Europa. Nuestro nuevo Consejo Asesor ha sido seleccionado por su visión, su experiencia tecnológica y sus redes a nivel mundial y europeo. Esperamos anunciar las primeras inversiones de HIRO III en 2026".

Acerca de HIRO Capital

HIRO Capital es una firma de capital de riesgo con sede en Londres y Luxemburgo, liderada por sus fundadores, que invierte en el futuro superabundante de la humanidad. HIRO invierte desde la Serie A hasta la Serie C (estrategias de expansión) en nuestros sectores temáticos especializados de IA, computación espacial, autonomía, robótica, longevidad, aumento de capital, videojuegos, simulación y tecnologías espaciales y de defensa. Nos centramos en emprendedores e innovadores de la amplia región Europa+, que incluye la UE, Reino Unido, Noruega, Suiza y Ucrania. Somos fundadores y líderes que apoyamos a líderes fundadores. Somos optimistas y futuristas. Creemos que Europa+ puede y debe ser un líder global en la próxima fase de la evolución humana, impulsada por la tecnología. Sabemos que la creatividad, la ambición y el emprendimiento de las personas construirán mejores sociedades humanas. https://hiro.capital/

HIRO recibe su nombre del héroe en el que te conviertes cuando juegas un juego o deporte; del héroe que eres cuando creas una empresa; y rinde homenaje a Hiro Protagonist, el héroe hacker de Snow Crash de Neal Stephenson, que codifica el mundo digital 3D y salva a la humanidad contra todo pronóstico.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2842654/HIRO_Capital_Logo.jpg