Hisense - lider światowego biznesu: dr Lan Lin odznaczony tytułem Gospodarczej Osobowości Roku 2022

Wspomniany magazyn napisał: „Będąc przewodnim elementem globalizacji Hisense, dr Lin zdecydowanie prowadzi przedsiębiorstwo do przekraczania granic i zagłębiania się w rynek lokalny, zmieniając globalny krajobraz marek urządzeń gospodarstwa domowego". Firma Hisense od podstaw rozpoczęła globalizację chińskiej marki sprzętu gospodarstwa domowego w kierunku niezależnej innowacji z pomocą marketingu sportowego. Uwzględniając trend inteligentnego rozwoju, pod kierownictwem dr. Lina firma zawsze wykazywała zaangażowanie w lokalizację produkcji oraz badania i rozwój, a także unowocześnianie technologii, dzięki czemu zdobyła zaufanie miejscowych rynków i konsumentów.

Dr Lin, który dołączył do Grupy Hisense w 2006 roku, został doceniony za aktywne realizowanie i skuteczne wdrażanie międzynarodowej strategii koncernu, a także za znaczący wkład w światową strukturę spółki. Dr Lin został prezesem Grupy Hisense w marcu 2022 r. Podkreślił on niegdyś, że jego misją jest wyniesienie Hisense na wyższy poziom i doprowadzenie do tego, aby koncern ten stał się prawdziwie międzynarodowym przedsiębiorstwem, wchodzącym na wyższy poziom i osiągającym status spółki o światowej klasie.

Podczas konferencji dla Globalnych Partnerów Hisense 2022 dr Lin wygłosił przemówienie zatytułowane „Być liderem". Przedstawił w nim wizje przyszłości firmy na najbliższe lata. Jednym z najważniejszych celów jest podniesienie wizerunku marki Hisense na znacznie wyższy poziom poprzez podwyższenie globalnego indeksu marki powyżej 100 w ciągu trzech lat, co pozwoli koncernowi na uzyskanie statusu renomowanej marki o wyższych wartościach. Ponadto Hisense skonsoliduje swój globalny wzrost poprzez ustanowienie drugiej krzywej wzrostu, co oznacza, że spółka będzie kontynuować zrównoważony i niskoemisyjny rozwój. Dzięki tym wizjom firma opracuje nową strategię wzrostu przygotowującą na kolejny etap szybkiego wzrostu.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1978030/Dr_Lan_Lin_Chairman_Hisense_Group.jpg

