Hisense a dévoilé ses produits personnalisés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, établissant une référence extraordinaire pour les expériences de style de vie haut de gamme

QINGDAO, Chine, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- Hisense, entreprise technologique mondiale de premier plan, a réalisé une première diffusion en direct de ses produits personnalisés pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ et a dévoilé ses produits haut de gamme innovants. Lors de cet événement, Hisense a dévoilé ses derniers produits, notamment le téléviseur Hisense U7H, le téléviseur laser Hisense L9H et des appareils électroménagers. Ce lancement a révélé la technologie de pointe et les avancées innovantes de Hisense, qui illustrent parfaitement les valeurs et l'engagement de l'entreprise à utiliser la technologie pour améliorer la vie des consommateurs du monde entier.

« Au cours des 53 dernières années, Hisense est devenue une entreprise internationale à la pointe de la technologie. » Lors de cet événement, Candy Pang, directeur général adjoint du département de gestion des marques du groupe Hisense, a déclaré : « En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, nous avons le privilège de lancer les produits Hisense personnalisés pour cet événement afin de célébrer les fabuleux moments de la FIFA avec le monde entier. »

Une technologie haut de gamme exceptionnelle, personnalisée pour un confort de vie ultime

Hisense U7H - Améliorer l'expérience de correspondance parfaite

Ces dernières années, les consommateurs recherchent les meilleurs téléviseurs, et le U7H de Hisense est doté d'une technologie haut de gamme qui pourrait répondre précisément à leurs demandes. Le lancement a permis de mettre en valeur les fonctions haut de gamme du téléviseur Hisense U7H grâce à des explications claires, aidant ainsi les consommateurs à mieux comprendre les avantages de toutes les fonctions intelligentes. Parmi celles-ci, la fonction de mode sport est un outil d'amélioration avancé : chaque fois que les téléspectateurs regardent du sport, l'Hisense U7H active automatiquement le mode sport, améliorant ainsi les détails et la fluidité, ce qui offre aux amateurs de football une expérience exquise de la Coupe du Monde de la FIFA™.

Hisense L9H TriChroma Laser TV – La meilleure expérience télévisuelle de sa catégorie

Après de nombreuses années de développement, le téléviseur Hisense Laser TV a été sacré « roi des projecteurs à très courte portée », a reçu les prix "Best-in-Class », « Editor's-Choice Award », et le L9H offre une superbe expérience aux consommateurs qui recherchent un téléviseur grand écran haut de gamme aux performances irréprochables. Au cours de l'événement, Hisense a invité le public à explorer la technologie du L9H. Le L9H est téléviseur laser plus écologique à écran ultra-large, qui procure une qualité d'image irréprochable. Toutes les technologies dont il est doté permettent d'obtenir une luminosité, un contraste, des couleurs et des détails excellents pour une qualité d'image ultra-vive, offrant ainsi aux consommateurs du monde entier une expérience visuelle à couper le souffle.

Appareils électroménagers, produits toutes catégories

En plus de ses téléviseurs, Hisense a également présenté ses appareils électroménagers destinés à améliorer la qualité de vie des consommateurs. Des fours aux lave-vaisselle, des climatiseurs intelligents aux machines à laver, tous les derniers produits de Hisense sont réunis dans la « Maison Hisense » pour apporter une atmosphère de style de vie parfaite aux consommateurs en s'appuyant sur le concept de vie intelligente.

Grâce aux produits personnalisés de Hisense pour le coup d'nevoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, Hisense redéfinit la technologie haut de gamme avec une innovation de pointe, portant une fois de plus les expériences de vie des consommateurs à un niveau supérieur. À la fin de cette année, en tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, Hisense s'engagera pleinement et fournira aux consommateurs du monde entier une expérience de correspondance parfaite grâce à la technologie Hisense.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=xxdS54okemU

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=br4Yedb9dn4

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=iKTTHYRvNxk

SOURCE Hisense