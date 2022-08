Produtos personalizados para a Copa do Mundo FIFA 2022™ são apresentados pela Hisense, estabelecendo um padrão extraordinário para experiências de estilo de vida de alto nível

QINGDAO, China, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/-- A Hisense, uma empresa líder em tecnologia global, realizou sua primeira transmissão ao vivo dos Produtos Personalizados da Hisense para o lançamento da Copa do Mundo da FIFA 2022™ e revelou seus produtos inovadores de alto nível. No evento, a Hisense divulgou seu mais recente produto, incluindo a Hisense U7H TV, a TV a Laser Hisense L9H e aparelhos eletrodomésticos. O lançamento apresentou a tecnologia premium da Hisense e os avanços inovadores, que demonstraram plenamente os valores e o compromisso da empresa em usar a tecnologia para estabelecer uma vida melhor e de mais alto nível para os consumidores globais.

"Nos últimos 53 anos, a Hisense cresceu e se tornou uma empresa líder internacional em tecnologia." Na abertura, Candy Pang, vice-gerente geral do departamento de gestão de marcas do Hisense Group, declarou: "Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, temos mais do que o privilégio de lançar os produtos personalizados da Hisense para a Copa do Mundo da FIFA para celebrar os fabulosos momentos FIFA com o mundo."

Tecnologia de alto nível e requintada: personalizada para a melhor experiência de vida

Hisense U7H - Melhore a experiência de jogo perfeita

Nos últimos anos, os consumidores estão recorrendo ao melhor das melhores TVs, e o modelo U7H da Hisense apresenta tecnologia premium que pode atender com precisão às demandas dos consumidores. Por meio de uma explicação vívida, o lançamento apresentou a função premium da Hisense U7H, ajudando os consumidores a entender melhor os benefícios de todos os recursos inteligentes. Nela, a função de modo esportivo é uma função de melhoria máxima, sempre que os espectadores assistirem a cenas de esportes, a Hisense U7H ativará automaticamente o modo esportivo, aprimorando os detalhes e a suavidade, oferecendo aos amantes do futebol uma experiência requintada de assistir à Copa do Mundo™ da FIFA.

TV a Laser da Hisense L9H TriChroma – a melhor experiência de TV da categoria

Com muitos anos de desenvolvimento, a Hisense Laser TV foi coroada "King of Ultra Short Throw Projectors", recebeu "Best-in-Class","Editor'' Choice Award", e L9H oferece uma experiência superior para consumidores que procuram uma TV premium de tela grande com desempenho impecável. Durante o evento, a Hisense levou o público em uma jornada de exploração para visualizar plenamente a tecnologia L9H. A L9H é uma tela ultra-grande, qualidade de imagem perfeita e TV a Laser mais ecológica, todas as tecnologias equipadas em L9H podem oferecer excelente brilho, contraste, cor e detalhes para qualidade de imagem ultravívida, proporcionando aos consumidores globais uma experiência de visualização de tirar o fôlego.

Série de eletrodomésticos, todos os produtos da categoria

Além de sua série de TV, a Hisense também exibiu seus eletrodomésticos para melhorar a experiência de vida dos consumidores. Desde fornos a lavadores de louça, condicionadores de ar inteligentes a máquinas de lavar, reunindo todos os mais recentes produtos da Hisense dentro da "Hisense House" para oferecer uma atmosfera de estilo de vida perfeita aos consumidores, aproveitando o conceito de vida inteligente.

Por meio dos produtos personalizados da Hisense para o lançamento da Copa do Mundo FIFA 2022™, a Hisense redefine a tecnologia premium com inovação de ponta, mais uma vez levando as experiências de vida dos consumidores ao próximo nível. No final deste ano, como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA Catar 2022™, a Hisense se comprometerá totalmente e oferecerá aos consumidores globais uma experiência de partida perfeita por meio da tecnologia Hisense.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=xxdS54okemU

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=br4Yedb9dn4

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=iKTTHYRvNxk

FONTE Hisense

