Hisense alcançou um novo marco no campo técnico de televisores ao ganhar o prêmio EISA

A EISA é considerada especialista em toda a esfera de eletrônicos de consumo. É a única associação com 61 revistas especializadas em 29 países globais e que celebra os melhores produtos há mais de 40 anos; seus prêmios indicam as tendências de desenvolvimento no setor. Este prêmio reconhece o compromisso da Hisense com a tecnologia, qualidade, design e desempenho.

Hisense ULED TV tem qualidade impressionante

A Hisense 65U8GQ é um televisor ULED de 65 polegadas com dimerização local de seu painel de pontos quânticos; também vem com o sistema operacional inteligente impressionante e fácil de usar, VIDAA U5, que implementa função de controle de voz por Alexa e Assistente Google para aprimorar a experiência da uso do televisor.

"Os entusiastas do cinema poderão desfrutar da versão cinematográfica do conteúdo 4K HDR em Dolby Vision e HDR10+, o televisor é realmente impressionante, e é oferecido a um preço atraente.", disse o júri da EISA.

A dedicação à inovação tecnológica atinge o reconhecimento e o aumento das vendas

O compromisso constante da Hisense com a tecnologia e o desenvolvimento de produtos foi elogiado e reconhecido por prêmios e reconhecimentos sucessivos de organizações de avaliação de classe mundial.

Em 2021, a Hisense TV recebeu a mais influente e prestigiada organização de avaliação da Alemanha, a pontuação histórica de alto escalão da Weka Media Video, de 88, e uma alta pontuação de 94, especialmente no desempenho da qualidade da imagem.

De janeiro a julho de 2021, a receita global de vendas da ULED TV U7 e U8 aumentou 86% em relação ao ano anterior, e o volume de vendas aumentou 57% em relação ao ao mesmo período. Como resultado, no primeiro semestre de 2021, o volume de vendas de TV do Hisense Group (Hisense e Toshiba) ficou em 1º lugar no Japão, e a Hisense TV ficou em 2º lugar na Austrália em termos de volume de vendas.

De TVs ULED a TVs a Laser e outros produtos, a Hisense está comprometida com a inovação tecnológica e com o foco no cliente, e insiste em usar tecnologias sofisticadas para produzir produtos de alta qualidade em todo o mundo. Daqui em diante, a Hisense tem como objetivo fortalecer ainda mais a reputação e a competitividade da marca, concentrando-se na inovação tecnológica e no desenvolvimento de produtos.

