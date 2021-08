Hisense osiąga kolejny kamień milowy w technice telewizyjnej zdobywając nagrodę EISA

QINGDAO, Chiny, 19 sierpnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Najwyższy w swojej serii model Hisense TV 65U8GQ został nagrodzony przez EISA jako najlepszy Telewizor Rodzinny EISA w kategorii Wyświetlacze do kina domowego. Doceniono charakterystykę techniczną produktu, jego wszechstronność i opłacalność. Co więcej, model uzyskał doskonałe noty w kategoriach kina i gier wideo, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla obu zastosowań.