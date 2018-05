Hisense anuncia disponibilidade global de novas TVs a laser de 80 polegadas

A tecnologia pode ser uma agente capaz de mudar vidas. Até o momento, a popularidade de TVs a laser foi estorvada por dois inconvenientes, a falta de brilho na imagem e o preço extravagante. A TV a laser L5 recém lançada solucionou esses dois pontos negativos. O modelo vem com brilho de 400 nit, um aumento substancial em relação a todos os modelos a laser existentes, bem como uma tela física antirreflexo de alto ganho personalizada Danish DNP, permitindo uma exibição nítida, independentemente de quão brilhante seja a iluminação ao redor. Como centro de um home theater, a tela super grande pode ser vista confortavelmente sem a necessidade de fechar cortinas ou venezianas. Pelo fato de a TV ser alimentada por uma fonte de luz refletiva confortável aos olhos, em vez de ofuscante, a despeito da altura de 80 polegadas, a tela pode ser vista confortavelmente mesmo quando se senta numa distância próxima de 3 metros (aprox. 10 pés), reduzindo grandemente a quantidade de espaço na área de estar que seria necessário determinar como área de visualização para o home theater. A segunda barreira para se ter uma TV a laser foi derrubada: o preço na etiqueta de 19.999 yuanes (aprox. US$ 3.140,00) permite que o modelo a laser se torne o "sucesso favorito" e prognostica a ampla participação da Hisense no mercado de televisão de tela grande.

Com a Copa do Mundo da Rússia prestes a começar, a demanda por TVs inteligentes de alta definição e tela grande está no caminho do sucesso. O novo sistema de IA VIDAA que vem com a televisão a laser L5 da Hisense está equipado com recursos como modo esportes, reconhecimento estrela e compartilhamento de captura de tela de momentos maravilhosos, transformando a unidade em sua melhor companhia para assistir a jogos.

Espera-se que o lançamento da TV a laser L5 da Hisense prenuncie uma tendência de substituição em grande escala de TVs em lares chineses. A Hisense espera que a televisão a laser se torne a grande impulsionadora do mercado de home theater em 2018.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/693602/Hisense.jpg

FONTE Hisense

SOURCE Hisense