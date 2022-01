Hisense anuncia resultados do ano fiscal de 2021, com faturamento alcançando recorde histórico de USD 27,2 bilhões

"Terminamos 2021 com um resultado excelente, com um crescimento substancial do faturamento e melhorias na qualidade e na reputação dos produtos. Ao nos concentrarmos nas competências tecnológicas centrais, oferecendo produtos e uma experiência do consumidor excelentes, ao mesmo tempo que implementamos uma estratégia de marketing excepcional e uma capacidade de execução eficiente, a Hisense alcançou resultados significativos tanto em desempenho comercial quanto financeiro", destacou Jia Shaoqian, presidente do Hisense Group.

A venda de telas de TV Hisense aumentou rapidamente, e o volume de vendas de TV a laser disparou em 279%

A demanda por televisores aumentou à medida que a tendência a "ficar em casa" impulsionou as vendas de cinema em casa de alta resolução, em decorrência da pandemia. A Hisense responde rapidamente à demanda do mercado com sólidas capacidades globais de gestão da cadeia de suprimentos, aumentando a fabricação e as vendas em linhas premium, como ULED TV e TVs a laser, para criar a melhor experiência de visualização e oferecer alegria aos clientes durante a pandemia. Como resultado, a Hisense TV em 2021 teve um aumento nas vendas globais, com um crescimento da receita provenientes das vendas de televisores regionais, com os EUA superando os 32,8%; o México superando os 36,4%; o volume de vendas de TV a laser da Hisense no exterior aumentou 279% em relação ao ano anterior.

Ao mesmo tempo, a Hisense Commercial Display também registrou um crescimento significativo em 2021. O negócio Hisense Smart City e Urban Traffic Management chegou oficialmente na Etiópia, África, junto com Ultrassound, Medical Display e várias outras telas comerciais que são utilizadas várias vezes a nível internacional; a Hisense Commercial Display teve um crescimento interanual de 323% em receita de vendas no exterior anualmente.

A configuração multidimensional da estratégia de marketing melhorou a capacidade da marca e aumentou a conscientização da marca em 11%

Além do crescimento constante das vendas, a Hisense também se concentrou em desenvolver a reputação da marca e em se tornar uma marca globalizada por meio de várias estratégias de marketing.

Por exemplo, a Hisense tem lançado milhares de campanhas de marketing em torno do pico da EURO2020 em nível mundial. Segundo os dados mais recentes do IPSOS, por meio de campanhas de marketing e estratégias de localização, a conscientização global da Hisense em 2021 aumentou rapidamente em 11%, o faturamento proveniente das vendas aumentou 64,7% no Reino Unido e mais de 90% nos mercados francês e alemão. A Hisense acredita que a adesão às estratégias de globalização e o patrocínio do marketing esportivo aumentarão a conscientização em relação à empresa e a influência e impulsionarão as vendas.

Em novembro de 2022, a Hisense também será a patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA Catar 2022™. Por meio de uma série de estratégias de marketing globais táticas e emocionantes, a Hisense acredita e espera um aumento significativo no poder da marca e no crescimento das vendas em 2022.

Em 2021, a Hisense atuou e vendeu continuamente em mais de 160 países. No futuro, a Hisense se esforçará para desenvolver tecnologia tanto em capacidade B2B como B2C, oferecer serviços e produtos de alto nível para atender às necessidades dos consumidores globais em todos os aspectos, para se tornar a marca mais confiável e valiosa em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1731167/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1731168/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1731169/image_3.jpg

FONTE Hisense

SOURCE Hisense