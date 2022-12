Hisense avança no campo de telas a laser com tecnologia DLP® da Texas Instruments

Desde que entrou no campo de telas a laser há 15 anos, a Hisense tem se dedicado a impulsionar o setor para a tecnologia 4K e, em seguida, 8K. Nos últimos anos, a Hisense vem pesquisando a melhor fonte de laser possível para TV a laser e desenvolveu com sucesso uma tecnologia consolidada de tela a laser usando a tecnologia TI DLP. Graças a essa tecnologia, as TVs a laser da Hisense agora podem oferecer telas de ultra-alta definição e qualidade de áudio premium a todos os clientes com menos energia. Colaborando com a fabricante de chipset Texas Instruments, a Hisense desenvolveu telas a laser sofisticadas, possibilitando que museus, galerias de arte e até mesmo restaurantes ofereçam experiências totalmente imersivas.