Hisense: Como jogar as três cartas de crescimento de alta qualidade

A Hisense, como empresa líder no mundo, não é apenas um fabricante singular de produtos de TV, mas um pesquisador e um fornecedor de soluções de exibição de sistema de todas as cenas.

Nos últimos anos, a Hisense sempre acreditou que a competição por TVs é abrangente. Portanto, além da tecnologia de exibição, a Hisense também tem se esforçado para ser excelente em vários aspectos, incluindo qualidade de áudio, conteúdo, interface do usuário, design industrial e AIOT, expandindo seu layout de produto e ultrapassando os limites de seu desenvolvimento tecnológico.

Os três motores de crescimento de alta qualidade da Hisense

De acordo com Yu, a tecnologia de exibição da Hisense foi atualizada para um nível totalmente novo por décadas de pesquisa e desenvolvimento, e há três aspectos cruciais de seu crescimento rápido e de alta qualidade.

A atualização da tecnologia ULED se destaca no crescimento constante da Hisense porque elevou a qualidade da imagem da TV a um novo nível. A Hisense lançou com sucesso uma nova geração da plataforma de tecnologia de tela ULED X e seu principal produto U8H. Este produto de alta qualidade contém o processador 8K AI PQ e o primeiro algoritmo de controle de luz de 16-bit do setor, permitindo que o produto atinja três vezes o contraste ambiental e o dobro da faixa dinâmica da TV OLED.

A estreia global da 8K Laser TV na Conferência Global de Parceiros representa outro impulsionador do avanço da Hisense. Os dados da Omdia mostram que a Hisense possui 51% do mercado em vendas de TV a Laser de Janeiro a Setembro este ano, ficando em 1º lugar mundialmente. Além disso, graças à estreita coordenação com parceiros a montante e a jusante na cadeia de suprimentos, a Hisense avançou a indústria de 2K para 4K e agora para 8K, criando a TV a laser com a melhor experiência ao usuário e mais impressionante.

A ampliação do layout do produto da Hisense em tecnologia LED também contribuiu para seu rápido desenvolvimento. Como Yu anunciou, no popular campo Micro LED, a Hisense desenvolveu independentemente duas séries de produtos de exibição direta de LED, "Vision One" e "Vision X", que promoveram amplamente mudanças na tecnologia e na experiência do produto.

Como pioneira do setor, a Hisense também está comprometida com o desenvolvimento sustentável e de baixo carbono. Sua dedicação à vida ecológica e de baixo carbono é aplicada a todo o processo de desenvolvimento, fabricação e reciclagem de produtos. Por exemplo, a TV a Laser de 100 polegadas da Hisense consome cerca de 1/3 a 1/2 a potência de uma TV LCD convencional do mesmo tamanho.

A auto-inovação é sempre o conceito central que atravessa o desenvolvimento da marca Hisense. No futuro, a Hisense continuará a promover o desenvolvimento da tecnologia de exibição, impulsionar a atualização industrial por meio da inovação e criar uma nova referência para TVs de última geração.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1971324/Fisher_Yu_SVP_Hisense.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1971325/The_Path_ULED_Development.jpg

FONTE Hisense

SOURCE Hisense