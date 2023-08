Hisense dévoile l'avenir du divertissement à domicile avec le lancement du modèle U6K en Afrique du Sud

JOHANNESBURG, 4 août 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, leader mondial de l'électronique grand public, est ravi d'annoncer une nouvelle ère d'innovation télévisuelle avec le lancement de son dernier chef-d'œuvre : le U6K. Élevant les normes du divertissement à domicile, Hisense introduit le U6K sur le marché sud-africain, et promet une expérience visuelle immersive et captivante comme jamais auparavant.

Unveiling the Future of Home Entertainment: Introducing the Hisense U6K - The Latest Addition to Hisense's Exceptional TV Lineup

Les téléviseurs ULED U6K de Hisense garantissent une expérience HDR supérieure et des images époustouflantes en 4K. Disponible aux formats 55 pouces, 65 pouces et 75 pouces, Hisense a créé sa gamme U6K pour assurer des visuels exceptionnels en toute circonstance, qu'il s'agisse de regarder des blockbusters ou de jouer sur console ou PC.

Des images époustouflantes

Le téléviseur ULED U6K doit ses images exceptionnelles à trois technologies clés : Full Array Local Dimming, Quantum Dot Colour et Hi-View Engine. Le Full Array Local Dimming permet un contrôle précis du rétroéclairage sur la luminosité et les contrastes, ce qui garantit des tons sombres et des tons clairs améliorés. Les contrastes sont ainsi améliorés de 75 % par rapport aux téléviseurs LED classiques, ce qui permet d'obtenir des couleurs très vives pour vos contenus préférés. L'excellence des couleurs est encore renforcée par la technologie Quantum Dot Colour de l'U6K, qui garantit une précision exceptionnelle des couleurs. Les points quantiques émettent des longueurs d'onde précises pour produire plus d'un milliard de nuances de couleurs et vous offrir une expérience visuelle brillante. Ensemble, ces technologies vous procurent une expérience HDR10+ exceptionnelle qui rend les sports, les films et les jeux vidéo éclatants de couleurs. Le U6K prend également en charge toutes les autres technologies HDR majeures, notamment HDR10, HLG et Dolby Vision, afin de garantir que votre contenu soit toujours le plus beau possible.

Ultra fluide

Le puissant moteur Hi-View de Hisense optimise ensuite votre expérience visuelle grâce à un traitement en temps réel scène par scène. Il améliore chaque image pour produire des couleurs plus précises et peut même convertir votre contenu en 4K. Vous bénéficiez également d'un affichage fluide grâce au mode sport IA, aux taux de rafraîchissement variables (VRR) et au mode de faible latence automatique (ALLM) :

Mode sport IA – Nettoie et améliore intuitivement les objets qui se déplacent rapidement dans une scène.

– Nettoie et améliore intuitivement les objets qui se déplacent rapidement dans une scène. VRR – Réduit les saccades et les distorsions dans les jeux.

– Réduit les saccades et les distorsions dans les jeux. ALLM – Offre une expérience incroyablement fluide et réactive pour éviter les problèmes de latence.

Le monde à portée de main

Avec le Hisense U6K, les images époustouflantes sont complétées par un système d'exploitation VIDAA facile à utiliser qui prend en charge toutes vos applications préférées. Outre Netflix, Amazon Prime et bien d'autres, ce système prend en charge Apple AirPlay et Apple Home, ce qui facilite la lecture de films à partir d'un iPhone, d'un iPad ou d'un MacBook. La prise en charge de la maison intelligente est également incluse, puisque le U6K peut être utilisé avec Google Home pour gérer tous vos appareils connectés.

Disponible en Afrique du Sud

Le téléviseur Hisense U6K ULED est disponible aux formats 55 pouces, 65 pouces et 75 pouces chez les principaux détaillants d'Afrique du Sud tels que Hirsch's, Kloppers et Tafelberg Furnishers.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les téléviseurs Hisense U6K.

