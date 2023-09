Hisense e Paris Saint-Germain celebram a renovação de sua parceria

QINGDAO, China, 22 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Hisense, empresa global de eletrônicos e eletrodomésticos de consumo, ampliou seu patrocínio com o Paris Saint-Germain por mais dois anos. O acordo entre as duas organizações, que iniciaram sua parceria global em agosto de 2020 durará até o final da temporada de 2024/25.

A Hisense consolidou seu lugar como líder global em tecnologia para o lar nas últimas duas décadas, que é o resultado de um compromisso de longo prazo que demonstrou a algumas das propriedades esportivas mais amadas do mundo, que incluem a Copa do Mundo FIFA 2022™, bem como seu recém-anunciado patrocínio à UEFA EURO 2024™. A extensão da parceria da Hisense com o Paris Saint-Germain é mais uma ilustração disso e fará com que a empresa dobre sua missão de melhorar a experiência de visualização para torcedores de futebol em todo o mundo.

Ao longo de sua parceria com o clube parisiense, a Hisense TV agora vem com um Modo de Esportes integrado como padrão. Além disso, a Hisense lançou três anúncios estrelados por jogadores do Paris Saint-Germain desde que o relacionamento comercial foi acordado pela primeira vez, dos quais o mais recente, lançado em março de 2023, ganhou mais de 106 milhões de impressões e 48.3 milhões de visualizações. Ao fazer parceria com o clube parisiense, a Hisense pode contar com uma das maiores comunidades do esporte mundial, com mais de 200 milhões de seguidores, para atrair novos clientes por meio de campanhas inovadoras.

Marc Armstrong, diretor de receita do Paris Saint-Germain, acrescentou: "Estamos muito satisfeitos em continuar nossa aventura com a Hisense, uma empresa que compartilha nossa filosofia. A inovação está no centro de nossa colaboração e determinação de continuar enriquecendo a experiência de nossos clientes e fãs além das telas".

Catherine Fang, vice-presidente executiva da Hisense International, disse: "A relação com o Paris Saint-Germain representa uma parte integrante da estratégia esportiva mais ampla da Hisense, trazendo felicidade a milhões de famílias por meio da inovação tecnológica e oferecendo qualidade perfeita de TV aos consumidores na Europa. Acreditamos que, por meio dessa parceria, podemos continuar criando a melhor experiência de visualização domiciliar possível para o clube parisiense e seus fãs em todo o mundo".

Beneficiando-se de uma estratégia esportiva de alto desempenho, a Hisense precipitou um aumento anual da 21,05% nas vendas de TV em todo o mundo no primeiro semestre do ano. A Hisense continuará oferecendo aos consumidores experiências extraordinárias ao mesmo tempo em que assistem aos jogos com suas famílias e amigos. A renovação desta parceria nos permitirá continuar a oferecer aos fãs do Paris Saint-Germain a melhor experiência de visualização possível em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2218248/20230922104121.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

FONTE Hisense

