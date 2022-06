Hisense enaltece jogadoras de futebol por meio da campanha #RememberTheName e assume compromisso de melhorar a experiência em torneios

Ao fechar a parceria com o torneio e investir continuamente no mercado local, a Hisense estabeleceu um relacionamento sólido com os consumidores europeus. A começar pela contagem regressiva de dez dias para a UEFA Women's EURO 2022 ™ , a Hisense também está lançando campanhas inspiradoras para que as jogadoras de futebol possam obter mais do reconhecimento que tanto merecem, ao mesmo tempo em que estabelece uma conexão emocional mais profunda com os consumidores europeus.

Campanha interativa e beneficente

A Hisense, como empresa internacional e parceira mundial da UEFA Women's EURO 2022™ , lançou a campanha #RememberTheName de junho a agosto, em formato on-line e presencial, para empoderar e celebrar todos os momentos incríveis das mulheres, e permitiu aos fãs em todo o mundo dar mais incentivo e apoio a todas as jogadoras de futebol e mulheres apaixonadas pelo esporte.

Durante o torneio, a Hisense e a UEFA publicarão a "Hisense Vision" (visão da Hisense), uma série de clipes digitais nas páginas de mídia social. Esses clipes mostrarão a todos os fãs do futebol os momentos mais fantásticos realizados por jogadoras de futebol em todos os dias de jogo.

Para enriquecer a experiência de engajamento dos fãs nas partidas, o público que participar das campanhas poderá ganhar ingressos para os jogos, bolas oficiais usadas no torneio e outros prêmios.

Além do que já foi mencionado, o mercado final da Hisense também está reunindo uma grande onda de forças sociais para capacitar o esporte feminino por meio de doações para iniciativas sociais. No Reino Unido, os consumidores podem ganhar recompensas de reembolso de £ 30 a £ 500 se comprarem produtos da Hisense on-line ou na loja entre 1º de junho e 26 de julho. A Hisense incentiva seus consumidores a doar uma quantia personalizada do reembolso para uma organização filantrópica que apoia o crescimento dos esportes femininos, como a "Women in Sport", a fim de fornecer uma contribuição valiosa para as mulheres que amam o futebol e construir um ambiente esportivo melhor para todos.

Localização de produtos e gestão na Europa

A Hisense está empenhada em atender às necessidades dos consumidores locais por meio de campanhas de marketing e gestão localizadas. Para atender às necessidades de diferentes mercados, a Hisense realizou pesquisas extensas e modificou seus produtos para atender às necessidades locais.

Os refrigeradores da Hisense tiveram um bom desempenho na Europa no ano passado. Esses resultados notáveis se deram porque a Hisense entendeu que o clima torna os produtos perecíveis locais escassos no inverno; portanto, a demanda por refrigeradores com freezers aumentaria. Assim, a Hisense projetou refrigeradores com metade da capacidade para freezer para os consumidores da Europa, o que permitiu que as vendas de refrigeradores disparassem.

Para a Hisense, conectar-se totalmente com os consumidores locais por meio de conexões emocionais e oferecer produtos de alta qualidade são as chaves para o sucesso. A Hisense se unirá à UEFA Women's EURO 2022™ para oferecer aos fãs experiências esplêndidas das partidas de futebol feminino e impressionar o mundo por meio da tecnologia de ponta e de produtos melhores.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=gqdSuWg0c3w

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1846966/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1846967/image_2.jpg

FONTE Hisense

SOURCE Hisense