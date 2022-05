Hisense feiert den Muttertag und sorgt mit Technologie und interaktiver Kampagne für unvergessliche Augenblicke

Als Unternehmen mit weltweiter sozialer Verantwortung legt Hisense großen Wert auf das Fördern von Frauen. Seit dem Sponsoring der Fußball-Europameisterschaft der Frauen (UEFA Women's EURO 2022TM) engagiert sich Hisense für die Förderung von Sportlerinnen und Sportlerinnen und inspiriert alle Frauen dazu, ihre Träume zu verfolgen. Darüber hinaus ist Hisense bestrebt, allen Frauen und ihren Familien ein verbessertes Zuschauererlebnis zu ermöglichen und ihnen so die Chance zu geben, ein angenehmeres Leben zu führen und darüber hinaus jederzeit und überall Sportveranstaltungen zu genießen.

Zum diesjährigen Muttertag, einem Anlass zur Dankbarkeit für Frauen und Mütter, und um Frauen im Alltag und in allen Bereichen ihrer Karriere zu unterstützen, hat Hisense eine interaktive Kampagne ins Leben gerufen: die Social-Media-Aktion #RememberTheName, die Verbraucher dazu aufruft, berührende Geschichten zu posten und sich bei ihren Müttern zu bedanken. Als herzliches Geschenk für den Muttertag konnten die Teilnehmer der Kampagne Tickets gewinnen und dürfen das spannende UEFA Women's EURO 2022TM-Spiel im Juli gemeinsam mit ihrer geliebten Mutter genießen. Seit dem Start der Kampagne verzeichnet Hisense eine enorme Beteiligung und hat viele berührende Geschichten zur Feier des diesjährigen Muttertags mit Verbrauchern weltweit erhalten.

Ausgezeichnete Technologie für ein besseres und fröhliches Familienleben

Um Müttern und Frauen einen entspannten Feierabend zu ermöglichen, hat Hisense im Laufe der Jahre qualifizierte Produkte entwickelt, die das Leben der Verbraucher durch Technologie einfacher und besser machen.

So zum Beispiel an heißen Sommertagen bei einem Fußballspiel, wenn die Familie kühle Getränke zubereiten möchte. Um das mühsame Eiswürfelherstellen einfacher zu gestalten, ermöglicht es die Ice & Water Dispenser-Funktion des Hisense PureFlat-Kühlschranks den Verbrauchern, schnell eine große Menge Eiswürfel zu machen, viel Aufwand zu sparen und das Fußballspiel voll und ganz genießen zu können.

In den letzten Jahren haben viele Verbraucher zunehmend hohe Ansprüche an den Schutz der Augen beim Fernsehen, besonders wenn sie lange Fußballspiele ansehen, was die Augen stark belastet. Zum Schutz der Augen der Verbraucher beim Fernsehen ist der Hisense Laser TV augenfreundlich konzipiert und sorgt dafür, dass jede Mutter die Augen ihrer Kinder oder Familienmitglieder schützen und so dass Fernsehen sorgenfrei genießen kann.

Der Muttertag ist die Gelegenheit, um die Beiträge von Müttern und Frauen weltweit zu feiern. Hisense würdigt alle fantastischen Frauen und Mütter in der Gesellschaft an und bedankt sich bei ihnen. Auch in Zukunft wird Hisense alle Frauen konsequent mit Technologie und qualifizierten Produkten inspirieren, um allen Frauen und Verbrauchern weltweit noch mehr freudvolle Erlebnisse zu ermöglichen.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=iHAHttZH2WY

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812803/image_5015956_14106618.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812804/image_5015956_14107666.jpg

