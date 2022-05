Hisense świętuje Dzień Matki, nadając każdej chwili niezwykły charakter poprzez technologię i interaktywną kampanię

Jako przedsiębiorstwo, na którym spoczywa globalna odpowiedzialność społeczna, Hisense przywiązuje ogromną wagę do rozwoju kobiet. Występując w roli sponsora Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet (UEFA Women's EURO 2022TM), firma Hisense cały czas wspiera sportsmenki i rozwój sportów kobiecych, inspirując wszystkie kobiety do realizacji marzeń. Przede wszystkim jednak Hisense dąży do tego, by tworzyć dla kobiet i ich rodzin jeszcze lepsze rozwiązania dla domu i rozrywki domowej, dając im szansę na poprawę stylu życia, ale także czerpanie radości ze sportu o każdej porze i w każdym miejscu.

Z okazji Dnia Matki, czasu wdzięczności dla kobiet i matek, a także z myślą o wsparciu kobiet w codziennych obowiązkach na wszystkich płaszczyznach życia, firma Hisense rozpoczęła interaktywną kampanię w mediach społecznościowych pod hasłem #RememberTheName, w ramach której zachęca konsumentów do dzielenia się wzruszającymi historiami i okazywania wdzięczności matkom. Osoby, które przyłączyły się do kampanii, miały szansę na wygranie biletów na turniej UEFA Women's EURO 2022TM - jest to podarunek od serca, dzięki któremu już w lipcu będą mogli przeżyć radosne chwile ze swoimi matkami podczas meczów mistrzostw w piłce nożnej kobiet. Kampania spotkała się z ogromnym odzewem uczestników z całego świata, którzy przesyłają poruszające historie, wspólnie z firmą Hisense świętując ten czas wdzięczności.

Doskonała technologia, która podnosi komfort i satysfakcję z życia domowego

Chcąc zapewnić matkom i kobietom możliwości przyjemnego spędzania czasu po męczącym dniu pracy, firma Hisense od lat konsekwentnie tworzy certyfikowane produkty, które ułatwiają życie i podnoszą jego jakość poprzez technologię.

Przykładowo każda rodzina, która latem ogląda mistrzostwa w piłce nożnej, przygotowuje do meczu zimne napoje - aby przyspieszyć dosyć czasochłonną czynność robienia lodu, firma stworzyła funkcję dystrybutora wody i lodu (Hisense PureFlat Refrigerator's Ice & Water Dispenser), który pozwala na szybkie i łatwiejsze otrzymywanie dużych ilości lodu do napojów chłodzących umilających mecz.

W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na środki ochrony oczu dla osób oglądających telewizję, a w szczególności trwające godzinami mecze piłkarskie. Długotrwałe przebywanie przed telewizorem może spowodować zmęczenie oczu, dlatego z myślą o ochronie wzroku klientów Hisense stworzyła telewizor laserowy, który w mniejszym stopniu obciąża oczy, chroniąc wzrok dzieci i całej rodziny - matki nie muszą już martwić się o wzrok pociech spędzających czas przed telewizorem.

Dzień Matki to szczególny czas świętowania zasług matek i kobiet na całym świecie. Firma Hisense wyraża uznanie i wdzięczność dla wszystkich fantastycznych kobiet i matek w społeczeństwie. W przyszłości Hisense zamierza konsekwentnie inspirować wszystkie kobiety - poprzez technologię i certyfikowane produkty - aby było więcej okazji do radości dla nich i dla wszystkich konsumentów na całym świecie.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=iHAHttZH2WY

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812803/image_5015956_14106618.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1812804/image_5015956_14107666.jpg

SOURCE Hisense