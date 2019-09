Hisense, Gorenje e ASKO presentes na IFA 2019

A TV a laser com tecnologia de ponta da Hisense, o refrigerador bem projetado da Gorenje com aplicações de alta tecnologia e os aparelhos para cozinha da ASKO estão em exibição na exposição. Os produtos inovadores das três marcas fazem da Hisense uma das fornecedoras de eletrodomésticos com as categorias mais completas.

O notável desempenho da Hisense no mercado europeu sempre atraiu muita atenção. Desde 2006, a Hisense implementa a estratégia da "globalização da marca" e tem mantido uma tendência de desenvolvimento rápido, com uma taxa de crescimento anual composta de mais de 20%. O mercado europeu representa uma área chave para o layout de internacionalização estratégica da Hisense. Depois de mais de dez anos de desenvolvimento, a Hisense formou uma rede de vendas centralizada no mercado alemão e expandindo-se para a Espanha, Itália, Reino Unido, França e outros mercados. A Hisense também construiu seu centro de P&D e base de produção na Europa a fim de localizar produtos. De janeiro a julho de 2019, o volume de vendas da marca Hisense no mercado europeu cresceu 19,4% em relação ao ano anterior, e o crescimento em mercados importantes como a Alemanha e o Reino Unido excederam 20%.

Enquanto isso, a Hisense também acelerou sua entrada no mercado europeu por meio de fusões e aquisições. Em agosto de 2018, a Hisense concluiu oficialmente a aquisição da gigante europeia de eletrodomésticos, a Gorenje. Com um alto conhecimento de marca, a Gorenje é uma das principais fabricantes de eletrodomésticos de alta qualidade na Europa. A Gorenje também detém marcas de ponta como ATAG e ASKO, e tem sua base de produção na Europa. Com a Gorenje, a Hisense estabeleceu produtos em ampla escala e um sistema completo contendo pesquisa, produção e vendas, que acelerou seu processo de desenvolvimento de mercado.

O conhecimento de marca da Hisense aumentou significativamente na Europa ao patrocinar a UEFA EURO 2016™ e a Copa do Mundo FIFA 2018™. Mais uma vez, a Hisense é a parceira oficial da UEFA EURO 2020™. À medida que a competição se aproxima, espera-se que a Hisense mostre um crescimento ainda mais sólido na Europa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/971263/Hisense_Gorenje_ASKO_IFA2019.jpg

FONTE Hisense Group

