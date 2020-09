Hisense kündigt Gong Li als globale Markenbotschafterin an

Gong Li hat chinesischen Filmen eine internationale Bühne verschafft. Die Zusammenarbeit von Gong Li und Hisense, die chinesische Marken in der Welt bekannt gemacht hat, bringt jeweils das Beste im anderen zum Vorschein. Der wichtigste Grund für die Wahl von Gong Li ist ihr ultimativer Geist, der zu Hisenses Zuverlässigkeit und Fokussierung passt. Darüber hinaus kommt diese Kooperation auch den Marketingaktivitäten im Ausland zugute. Gong Li ist eine der weltweit bekanntesten Schauspielerinnen aus China und ihre Filme „Rotes Kornfeld", „Die Geschichte der Qiu Ju" und „Lebewohl, meine Konkubine" wurden jeweils mit dem Goldenen Bären der Internationalen Filmfestspiele Berlin, dem Goldenen Löwen der Internationalen Filmfestspiele Venedig bzw. der Goldenen Palme der Internationalen Filmfestspiele Cannes ausgezeichnet. Sie war auch Mitglied der Jury der Internationalen Filmfestspiele von Venedig und des Tokyo International Film Festival mit beispielloser Professionalität in der chinesischen Filmindustrie.

Gong Li ist als die „Königin" bekannt, während Hisense der unbestrittene König des chinesischen TV-Markts ist. Laut CMM, einer maßgebenden externen Datenorganisation, stand Hisense in den Jahren 2004 bis 2019 an der Spitze des chinesischen Fernsehmarkts. Insbesondere im Bereich der High-End-Großbildschirme über 80 Zoll hat der Laser-TV von Hisense nach Marktanteil fest den ersten Platz in der Hand und ist der unumschränkte Herrscher des Markts für Großbildschirme. Unterdessen hat sich Hisense TV zum Marktführer in Ländern wie Japan, Australien und Südafrika entwickelt. Gemäß der von der China International Publishing Group veröffentlichten Umfrage ist Hisense unter Bürgern im Ausland seit vielen Jahren eine der bekanntesten chinesischen Marken.

Die Kooperation sollte zur Fußball-Europameisterschaft 2020 angekündigt werden. Aufgrund von COVID-19 wurde die Ankündigung mit dem Filmstart bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit mit Gong Li folgt der Kooperation mit Benedict Cumberbatch, der zur Weltmeisterschaft 2018 als Markenbotschafter angekündigt wurde. Gong Li widmet sich ihrer Karriere und achtet sie – jede ihrer Hauptrollen ist das Ergebnis der fortwährenden Fokussierung auf ihr schauspielerisches Können. Hisense legt großen Wert auf Technologie und Qualität und genießt die volle Anerkennung der Verbraucher in Japan, Europa und Amerika. Darüber hinaus passt Gong Lis ruhige und bescheidene Haltung gut zu Hisense – einem pragmatischen Technologieunternehmen. Das ins Auge fallende Thema des Posters „Wer ist besser als ich?" (Who is Better Than Me) vermittelt in angemessener Weise die Stärke und das Selbstvertrauen beider Seiten.

Hisense gab heute auch den ersten High-End-Benchmarking-Broadcast-Monitor für China heraus, was eine Wertverbindung mit Gong Lis professionellem Image im Film gebildet hat und Hisenses beständige Genauigkeit und Einzigartigkeit bei der Auswahl von Markenbotschaftern zeigt.

