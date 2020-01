Hisense lança TV a laser com tela que se desenrola sozinha na CES 2020

Liu Xianrong, cientista chefe da divisão de telas a laser da Hisense, dividiu as inovações da tecnologia da Hisense para TV a laser em três tópicos básicos: cor, áudio e forma. A Hisense acredita que essas inovações atenderão ainda melhor às necessidades dos clientes e continuarão a definir a direção para futuros desenvolvimentos no setor de TV.

Segundo ele, em termos de formato de TV, a Hisense introduziu o protótipo da nova TV a laser com tela que se desenrola sozinha. Pense em como um aparelho de televisão existe no ambiente familiar. A Hisense acredita que uma TV ideal para a família deveria estar integrada em todo o ambiente doméstico e só aparecer quando fosse necessário. A TV a laser que se arma sozinha oferece uma tela que pode se desenrolar e proporciona um desempenho óptico de última geração.

O lançamento da TV a laser TriChroma 75" e 100" é um avanço na tecnologia a cores. A tecnologia TriChroma permite que a tela colorida da TV a laser supere todas as cores encontradas na natureza e é incrível porque pode reproduzir 90% das cores visíveis ao olho humano. A TV a laser é também o único produto com tela que cumpre a nova norma BT2020, o mais alto padrão para televisões a cores do futuro. Como parte da exposição, a Dolby fará a primeira demonstração da tecnologia Dolby Vision na TriChroma.

Em termos de inovação em áudio, a Hisense acredita que a tela sônica traz uma verdadeira integração de som e imagem e é pioneira na tecnologia de geração de som para telas celulares biônicas. Esta tecnologia torna o posicionamento do som mais claro, permite uma maior difusão do som e melhora o desempenho dos detalhes.

"A Hisense acredita firmemente que a tela a laser vai dominar no futuro", disse Lin Lan em seu discurso, observando que desde o lançamento da primeira TV a laser, em 2015, a Hisense fez progressos no aumento do tamanho, passando de 75" para 150". A qualidade da imagem melhorou ainda mais, passando da tecnologia de fonte de luz monocromática para a cor completa. Ele também comentou que, com uma licença vitalícia para as marcas Toshiba nas TVs, a Hisense estabeleceu uma meta de 40 milhões de TVs vendidas por ano, visando ocupar o segundo lugar em âmbito mundial.

As TVs a laser da Hisense são amplamente aceitas no mercado com sua excelente tela grande, equipada com proteção ocular e expressividade de cores. De acordo com dados da CMM, as vendas totais de TV a laser no mercado chinês de TV a cores em 2019 aumentaram 107%, tornando a TV a laser a categoria de produtos que mais cresceu nos últimos anos. As TVs a laser da Hisense também são populares entre os consumidores da América do Norte, onde estão ganhando mais participação no mercado de telões.

