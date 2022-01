Hisense ogłasza wyniki za cały rok 2021, najwyższe w historii przychody sięgają 27,2 mld USD

Szybki wzrost sprzedaży telewizorów Hisense, wolumen sprzedaży Laser TV skoczył o 279%

Zapotrzebowanie na telewizory wzrosło w związku z trendem oglądania w domu, który pod wpływem pandemii doprowadził do zwiększonej sprzedaży zestawów kina domowego wysokiej rozdzielczości. Hisense szybko reaguje na popyt na rynku, wykorzystując duże możliwości zarządzania łańcuchem dostaw i zwiększając produkcję i sprzedaż w liniach premium, takich jak ULED TV i Laser TV, by zapewnić wyjątkowe wrażenia z oglądania i dać radość klientom w czasach pandemii. W efekcie Hisense TV w 2021 r. odnotował wzrost sprzedaży na całym świecie. Regionalny wzrost przychodów ze sprzedaży telewizorów w USA przekroczył 36,4%, zaś wolumen sprzedaży Hisense Laser TV za granicą podniósł się o 279% r/r.

Jednocześnie spory wzrost w 2021 r. odnotował dział Hisense Commercial Display (wyświetlacze komercyjne). Działalność Hisense Smart City and Urban Traffic Management (inteligentne miasta i zarządzanie ruchem miejskim) oficjalnie zawitała do Etiopii, natomiast Ultrasound, Medical Display i szereg innych wyświetlaczy komercyjnych były szeroko stosowane na całym świecie; dział Hisense Commercial Display odnotował światowy wzrost r/r rocznych przychodów ze sprzedaży o 323%.

Wielowymiarowa strategia marketingowa zwiększyła siłę marki, a świadomość marki wzrosła o 11%

Poza stabilnym wzrostem sprzedaży Hisense skupiał się także na budowaniu reputacji i globalizacji marki poprzez realizowanie szeregu strategii marketingowych.

Przykładowo, Hisense wdrożył tysiące kampanii marketingowych w trakcie decydujących momentów EURO 2022 na całym świecie. Według najnowszych danych IPSOS dzięki kampaniom marketingowym i strategiom lokalizacyjnym w 2021 r. nastąpił szybki wzrost świadomości marki Hisense na świecie o 11%, przychody ze sprzedaży wzrosły o 64,7% w Wielkiej Brytanii, a o ponad 90% na rynku francuskim i niemieckim. Spółka Hisense jest przekonana, że podążanie za strategiami globalizacji i marketing poprzez sponsorowanie sportu sprawi, że będzie bardziej rozpoznawalna i wpływowa, co przełoży się na sprzedaż.

W listopadzie 2022 r. Hisense będzie oficjalnym sponsorem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze (FIFA World Cup Qatar 2022™). Poprzez szereg taktycznych i emocjonujących globalnych strategii marketingowych Hisense chce doprowadzić do znaczącego wzrostu siły marki i wzrostu sprzedaży w 2022 r.

W 2021 r. spółka Hisense prowadziła działalność i stałą sprzedaż w ponad 160 krajach. W przyszłości Hisense będzie dążyć do opracowania technologii łączącej możliwości B2B (relacja między przedsiębiorstwami) i B2C (relacja przedsiębiorstwo-konsument) i zapewniania wysokiego standardu usług i produktów, by spełnić globalne potrzeby we wszelkich aspektach i stać się najbardziej godną zaufania i wartościową marką na świecie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1731105/image_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1731106/image_2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1731107/image_3.jpg

SOURCE Hisense