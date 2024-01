HISENSE PRÉSENTE DES INNOVATIONS RÉVOLUTIONNAIRES EN MATIÈRE DE TÉLÉVISEUR LASER AU CES 2024

LAS VEGAS, 11 janvier 2024 /PRNewswire/ -- La société mondiale d'électronique et d'appareils électroménagers Hisense présente ses innovations de pointe en matière de téléviseur laser au CES 2024, exposant la nouvelle génération de solutions de divertissement cinématographique à domicile.

Hisense’s new Rollable Laser TV Hisense Ultra Slim 4K Laser TV

Hisense, un pionnier des innovations dans le domaine des téléviseurs laser, a introduit le premier téléviseur laser 8K et le téléviseur laser TriChroma révolutionnaire dans le monde entier. Au CES 2024, Hisense reste à la pointe de l'innovation technologique en présentant le premier téléviseur laser à écran sonique 8K au monde, doté de l'écran sonique le plus gigantesque au monde avec une zone sonore de 3,4 ㎡ et plus de 100 000 unités sonores. Le son sort de l'écran et offre une expérience immersive qui rivalise avec celle d'un cinéma professionnel. Le nouveau téléviseur laser enroulable de Hisense révolutionne le visionnage sur grand écran et s'affranchit des contraintes liées aux installations traditionnelles. En enroulant et en masquant l'écran laser à rejet de lumière ambiante, les consommateurs bénéficient d'une expérience visuelle hautement performante et de la possibilité de cacher l'écran lorsqu'il n'est pas utilisé.

En comparaison avec l'écran enroulable, Hisense a également présenté sur son stand un téléviseur laser 4K ultra mince doté des technologies Compact Laser Engine et Ultra Slim Display — le plus petit téléviseur laser 4K de l'industrie. L'écran ultrafin affiche une épaisseur minime de 1,57 cm et pèse 7,5 kg, ce qui permet une intégration subtile et transparente dans un espace de vie, sans compromis sur la qualité de l'image.

Hisense ne s'est pas contenté de présenter des nouveautés en matière de qualité d'image et d'immersion dans l'écran, la marque a également redéfini le champ des possibles des téléviseurs laser en termes de plage dynamique élevée, de luminosité, de contraste et de profondeur visuelle. Le premier téléviseur laser à écran ultra noir au monde contient une technologie de film micro-nano antireflet qui améliore l'efficacité d'utilisation de la lumière de 50 %, offrant ainsi des améliorations sans précédent en matière de luminosité d'affichage et de contraste. Toujours dans l'optique d'une luminosité et d'un contraste irréprochables, le téléviseur laser Dynamic Light Steering de Hisense, qui utilise la technologie Barco™ Bright, répond aux attentes de consommateurs qui souhaitent une image de qualité supérieure dans tous les environnements — lumineux, sombres, ou intermédiaires.

Hisense a également présenté sa technologie d'affichage de pointe pour l'industrie automobile. L'écran laser automobile simule une expérience complète à l'intérieur du véhicule grâce à une technologie de projection laser avancée et a été récompensé par le prix de l'innovation du CES 2024. L'affichage tête haute (HUD) en réalité augmentée de Hisense intègre la technologie holographique et la projection triple laser TriChroma ; il transforme le pare-brise du véhicule en centre d'information, offrant aux conducteurs des vues simultanées d'images virtuelles et de l'environnement réel grâce à des affichages multidirectionnels en haute résolution pour une transparence remarquable. Le HUD en réalité augmentée étend également des capacités à l'extérieur du véhicule, incorporant un équipement de projection des phares pour les rappels de sécurité et rationalisant le chemin optique pour de meilleures performances de HUD en réalité augmentée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2315483/Hisense_s_new_Rollable_Laser_TV__1.jpg