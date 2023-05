Hisense rozpoczyna sprzedaż nowych telewizorów na Bliskim Wschodzie

Nowe modele U8 i ULED X są już dostępne w całym regionie

QINGDAO, Chiny, 12 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Hisense, marka technologii elektroniki użytkowej, ogłosiła wczoraj wprowadzenie najnowszych telewizorów ULED X i wspaniałego U8 na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W 2022 r., marka Hisense TV zajęła drugą pozycję w kategorii globalnych dostaw telewizorów, zdobywając również w tym samym roku nagrodę „Dubai Quality Global Award" za wysokiej jakości produkty i usługi przeznaczone specjalnie na lokalny rynek Dubaju.

Hisense launches ULED X to UAE Market Hisense shows its latest display products to the consumers

Zaprezentowany po raz pierwszy na tegorocznych targach CES, 110-calowy telewizor Hisense ULED X zdobył nagrodę CES Innovation Award (nagroda w kategorii innowacje) za zaawansowane systemy optyczne, nadzwyczajne przetwarzanie obrazu i technologie wyświetlania o czołowej pozycji w branży. Wyznaczono na nowo standardy jakości obrazu, jaką zapewniają telewizory LCD wysokiej klasy poprzez poprawę jasności, kontrastu i wyglądu ekranu, podnosząc je na całkowicie nowy poziom.

Zaangażowanie firmy Hisense w inwestycje w prace badawczo-rozwojowe opiera się na prowadzeniu 23 międzynarodowych ośrodków B+R na całym świecie. Jeżeli chodzi o dostarczanie wysokiej jakości urządzeń technologicznych, istotną rolę odgrywa również zatrudnianie i zatrzymywanie najbardziej utalentowanych pracowników, którzy przyczyniają się do doskonalenia całej organizacji. Od wielu lat firma nieustannie inwestuje w lokalną kadrę zarządzającą, specjalistów sprzedaży, marketingu, łańcuchów dostaw i wielu innych dziedzin, aby pomogli stworzyć profesjonalne zespoły operacyjne w dużym stopniu oparte o członków lokalnych społeczności.

W przemówieniu z okazji premiery produktów w Dubaju, Jerry Liu, wiceprezes Hisense International skomentował: „Nasz oddział w Dubaju stał się jednym z najszybciej rozwijających się zagranicznych podmiotów Hisense. Od 2018 do 2022 r., świadomość marki Hisense na rynku ZEA wzrosła z poziomu 48% do 73%, co oznacza zwyżkę o 25 punktów procentowych. Wartość marki również podniosła się z 57 do 145, o ponad 154%. Oddziaływanie marki Hisense poszerza się z roku na rok, przy czym region ten stopniowo staje się kluczowym rynkiem dla zagranicznej oferty Hisense, a marka znacząco powiększa tutaj swój zasięg. Główną misją Hisense jest dążenie do wprowadzania innowacji naukowych i technologicznych, zajęcie czołowej pozycji pod względem zaawansowanej produkcji opartej na inteligentnych rozwiązaniach i uszczęśliwienie milionów rodzin poprzez dostarczenie im produktów i usług wysokiej jakości".

Hisense

Hisense to czołowa globalna marka sprzętu AGD i elektroniki użytkowej. Działalność Hisense obejmuje produkty multimedialne (z naciskiem na Smart TV), sprzęt AGD oraz inteligentne informacje IT. W ostatnim czasie firma Hisense notuje gwałtowny rozwój i obecnie działa w ponad 160 krajach.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2074871/Hisense_launches_ULEDX_to_UAE_Market.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2074872/Hisense_shows_its_latest_display_products_to_the_consumers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

SOURCE Hisense