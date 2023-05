Hisense představuje nové modely televizorů na Blízkém východě

Žhavé novinky U8 a ULED X TV jsou nyní dostupné v celém regionu

ČCHING-TAO, Čína, 12. května 2023 /PRNewswire/ -- Značka spotřebitelských technologií Hisense včera oznámila uvedení nových televizorů ULED X a vyhlášených U8 na trh v regionu Spojených arabských emirátů.

V roce 2022 obsadila společnost Hisense TV 2. místo v celosvětových dodávkách televizorů a ve stejném roce také získala ocenění „Dubai Quality Global Award" za představení řady vysoce kvalitních produktů a služeb zaměřených speciálně na místní dubajský trh.

110palcový televizor ULED X společnosti Hisense, poprvé představený na letošním veletrhu CES, získal ocenění CES 2023 Innovation Award za pokročilé optické systémy, vynikající zpracování obrazu a špičkové zobrazovací technologie. Posunutím jasu, kontrastu a obrazu na dosud nevídanou úroveň navíc zcela přepsal dosavadní standardy pro špičkovou kvalitu obrazu u LCD televizorů.

Společnost Hisense se zavázala investovat do technologického výzkumu a vývoje, o čemž svědčí jejích 23 globálních výzkumných a vývojových center, rozmístěných po celém světě. Pro zajištění nabídky kvalitních technologických zařízení je mimořádně důležité také získávání a udržení nejlepších místních talentů, které pozvedají celou společnost. Společnost proto již mnoho let nepřetržitě investuje do místních vedoucích pracovníků, odborníků v oblasti prodeje, marketingu, dodavatelských řetězců a mnoha dalších pozic, aby tak umožnila vybudovat vysoce lokalizovaný a profesionální provozní tým.

Jerry Liu, viceprezident společnosti Hisense International, uvedl při představení produktu v Dubaji následující: „Naše dubajská společnost se stala jednou z nejrychleji rostoucích zahraničních společností značky Hisense. Mezi lety 2018 a 2022 se povědomí o značce Hisense na trhu SAE zvýšilo ze 48 % na 73 %, což představuje nárůst o 25 procentních bodů. Také hodnota značky vzrostla z 57 na 145 a dosáhla tak nárůstu o více než 154 %. Vliv značky Hisense se každým rokem zvyšuje, postupně tak vzniká klíčový trh pro její zahraniční značky a její pokrytí významně roste. Hlavním posláním společnosti Hisense je usilovat o vědecké a technologické inovace, zaujmout vedoucí postavení v oblasti pokročilé výroby, jejímž jádrem je inteligence, a přinášet milionům rodin radost svými vysoce kvalitními výrobky a službami."

