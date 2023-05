Hisense lance de nouveaux téléviseurs au Moyen-Orient

Les nouveaux téléviseurs U8 et ULED X sont maintenant disponibles dans toute la région

QINGDAO, Chine, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, la marque technologique grand public, a annoncé hier le lancement de ses nouveaux téléviseurs ULED X et U8 dans les Émirats arabes unis.

En 2022, Hisense TV s'est classée au deuxième rang mondial des livraisons de téléviseurs. La même année, l'entreprise a également remporté le Dubai Quality Global Award pour avoir lancé une série de produits et services de haute qualité ciblant spécifiquement le marché local de Dubaï.

Hisense launches ULED X to UAE Market Hisense shows its latest display products to the consumers

L'ULED X de 110 pouces d'Hisense, qui a été dévoilé pour la première fois au Consumer Electronics Show (CES) de cette année, a reçu le prix de l'innovation CES 2023 pour ses systèmes optiques de pointe, son traitement d'images extraordinaire et ses technologies d'affichage de pointe. Il a redéfini le standard de qualité d'image LCD haut de gamme en rehaussant la luminosité, le contraste et l'image écran pour atteindre un tout nouveau niveau.

L'engagement d'Hisense à investir dans la recherche et le développement technologiques est soutenu par l'exploitation de 23 centres mondiaux de recherche et de développement dans le monde. En outre, pour fournir des appareils technologiques de qualité, il est également primordial d'employer et de retenir les meilleurs talents locaux qui améliorent l'ensemble de l'organisation. Pendant de nombreuses années, l'entreprise a continuellement investi dans des dirigeants locaux, des experts en vente, en marketing, dans les chaînes d'approvisionnement et dans de nombreux autres rôles pour aider à bâtir une équipe d'opérations professionnelles hautement localisée.

S'exprimant à l'occasion du lancement du produit à Dubaï, Jerry Liu, vice-président d'Hisense International, a déclaré : « Notre entreprise de Dubaï est devenue l'une des entreprises d'Hisense qui connaît la croissance la plus rapide à l'étranger. De 2018 à 2022, la notoriété de la marque Hisense dans le marché des Émirats arabes unis est passée de 48 % à 73 %, ce qui représente une croissance de 25 %. La valeur nette de la marque est également passée de 57 à 145, soit une croissance de plus de 154 %. L'influence de la marque Hisense s'accroît d'année en année, devenant progressivement un marché clé pour les marques étrangères d'Hisense et élargissant considérablement sa zone de couverture. Hisense a pour mission principale de poursuivre l'innovation scientifique et technologique, de prendre les devants dans le domaine de la fabrication de pointe, en misant sur l'intelligence, et d'apporter le bonheur à des millions de familles grâce à des produits et services de grande qualité. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2074871/Hisense_launches_ULEDX_to_UAE_Market.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2074872/Hisense_shows_its_latest_display_products_to_the_consumers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

