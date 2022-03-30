Hisense выводит технологическую отрасль на новый уровень и представляет ключевые показатели

По данным компании GfK, в 2021 году 16% потребителей обновили свои бытовые электроприборы, что привело к росту продаж бытовой техники по всему миру на 13%, а продажи телевизоров выросли на 6%, достигнув рекордно высоких темпов роста. В то же время рост рынка компании Hisense за пределами КНР превышает 30%, при этом ее доля на рынке телевизоров составляет 8%. Кроме того, руководитель отдела глобальной стратегической аналитики компании GfK SE Норберт Герзог (Norbert Herzog) считает, что премиализация стала тенденцией рыночного потребления.

В последние годы компания Hisense продолжает уделять особое внимание премиум-отраслям и стратегиям глобализации, успешно поставляет клиентам по всему миру квалифицированную продукцию и превосходные услуги, в результате чего компания Hisense добилась большего успеха в области продаж и повышения осведомленности о бренде.

По данным исследований Ipsos за 2019-2021 годы, капитал бренда компании Hisense вырос на 54% за три года, а ее узнаваемость среди компаний 2B, специализирующихся на таких отраслях как умный дом, умный транспорт и умное медицинское обслуживание, вошла в число лучших в отрасли. Это означает, что глобальная узнаваемость бренда Hisense значительно выросла, что в то же время привело к росту продаж. В 2021 году продажи телевизоров Hisense в США, Мексике и крупных западноевропейских странах, таких как Великобритания, Франция и Германия, выросли более чем на 30%, а продажи лазерных телевизоров Hisense на зарубежных рынках за пределами КНР выросли более чем на 279% в годовом исчислении.

Глобализация и разработка технологий премиум-класса для достижения успеха бренда

Вице-президент компании Hisense по международному маркетингу Джерри Лю (Jerry Liu) заявил следующее: «С годами приверженность компании Hisense технологиям никогда не менялась; мы постоянно настаиваем на исследованиях и разработках для создания продукции премиум-класса для потребителей по всему миру». Благодаря непрерывным усилиям в области брендинга и продукции премиум-класса компания Hisense ожидает, что ее флагманский продукт ULED TV обеспечит рост продаж более чем на 40% в годовом исчислении, а объем продаж лазерных телевизоров удвоится.

Что касается структуры бизнеса, то компания Hisense создаст около 100 флагманских магазинов премиум-класса по всему миру; в Соединенных Штатах и Японии будет построено больше научно-исследовательских центров, что позволит увеличить инвестиции в общее развитие для улучшения структуры производства, дистрибуции и продаж.

В будущем компания Hisense будет непрерывно заниматься научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью с целью обеспечить потребителей премиум-продукцией и высококачественным образом жизни, а также стать надежным технологическим брендом по всему миру.

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