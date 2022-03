Na podstawie najnowszych kluczowych danych branżowych opracowanych wspólnie z GfK i Ipsos Hisense wprowadza branżę technologiczną na nowy poziom

Według GfK w 2021 r. 16% konsumentów zmodernizowało swoje urządzenia domowe, co spowodowało, że globalna sprzedaż urządzeń domowych zwiększyła się o 13%, a sprzedaż telewizorów o 6%, osiągając rekordowo wysokie wskaźniki wzrostu. Tymczasem wzrost rynku Hisense poza ChRL przekracza 30%, z ośmioprocentowym udziałem w rynku w branży TV. Norbert Herzog, szef działu globalnych badań strategicznych w GfK SE, jednocześnie zauważa, że segment premium stał się trendem konsumpcyjnym na rynku.

W ostatnich latach firma Hisense nieustannie koncentrowała się na branżach premium i strategii globalizacji oraz z powodzeniem dostarczała specjalistyczne produkty i doskonałe usługi międzynarodowym konsumentom, dzięki czemu osiągnęła ogromny sukces w sprzedaży i wzrost świadomości marki.

Według danych analitycznych Ipsos na lata 2019-2021 wartość marki Hisense wzrosła o 54% w ciągu trzech lat, natomiast świadomość marki wśród podmiotów świadczących usługi dla organizacji, takie jak inteligentne miasto, transport i opieka zdrowotna, plasuje się wśród ścisłej czołówki w branży. Oznacza to, że światowa rozpoznawalność marki Hisense odnotowała olbrzymi wzrost, skutecznie prowadząc do zwiększenia sprzedaży. W 2021 r. sprzedaż telewizorów Hisense w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i na głównych rynkach Europy Zachodniej, takich jak Wielka Brytania, Francja i Niemcy, wzrosła o ponad 30% rok do roku, podczas gdy sprzedaż telewizorów laserowych na rynkach zagranicznych poza ChRL zwiększyła się o 279% rok do roku.

Globalizacja i rozwój technologii premium w celu osiągnięcia sukcesu marki

Wiceprezes Hisense ds. marketingu międzynarodowego Jerry Liu powiedział: „Zaangażowanie Hisense w technologię pozostaje niezmienne od lat; stale kładziemy nacisk na badania i rozwój, aby tworzyć produkty premium dla międzynarodowych konsumentów". Konsekwentne działania spółki w zakresie kreowania marki i produktów premium zgodnie z jej oczekiwaniami mają sprawić, że flagowy produkt Hisense ULED TV osiągnie wzrost sprzedaży premium o ponad 40% rok do roku, podczas gdy sprzedaż Laser TV wzrośnie dwukrotnie.

Pod względem struktury biznesowej Hisense utworzy prawie 100 flagowych sklepów premium na całym świecie; powstanie również więcej centrów badawczo-rozwojowych w Stanach Zjednoczonych i Japonii, zwiększając inwestycje w ogólny rozwój, co pozwoli na osiągnięcie jeszcze korzystniejszego układu produkcji, dystrybucji i sprzedaży.

W przyszłości firma będzie kontynuowała prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie technologii, aby zaoferować konsumentom najwyższej jakości produkty i styl życia oraz zostać wiarygodną marką technologiczną na całym świecie.

