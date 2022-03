Hisense impulse un nouvel élan à l'industrie technologique et publie conjointement avec GfK et Ipsos les derniers chiffres clés de l'industrie

Selon GfK, en 2021, 16 % des consommateurs ont mis à niveau leurs appareils ménagers, ce qui a entraîné une augmentation de 13 % des ventes mondiales d'appareils ménagers et de 6 % des ventes de téléviseurs, avec des taux de croissance record. Pendant ce temps, la croissance du marché de Hisense en dehors de la RPC dépasse 30 %, avec des parts de marché de 8 % dans l'industrie de la télévision. De plus, Norbert Herzog, responsable des perspectives stratégiques mondiales chez GfK SE, estime que la premiumisation est devenue une tendance de consommation du marché.

Au cours des dernières années, Hisense a continué à se concentrer sur les industries haut de gamme et les stratégies de mondialisation et a fourni avec succès des produits de qualité et d'excellents services aux consommateurs mondiaux, ce qui a permis à la société de connaître un plus grand succès au niveau des ventes et de la notoriété de sa marque.

Selon les données de recherche d'Ipsos pour la période 2019-2021, la valeur de la marque Hisense a progressé de 54 % en trois ans, et la notoriété de la marque de l'entreprise dans les activités 2B telles que la ville intelligente, les transports et les soins de santé s'est classée parmi les meilleures du secteur. Ainsi, la notoriété de la marque de Hisense au niveau mondial a connu une croissance fulgurante tout en entraînant efficacement une augmentation des ventes. En 2021, les ventes de téléviseurs Hisense aux États-Unis, au Mexique et sur les principaux marchés d'Europe occidentale comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont augmenté de plus de 30 % par rapport à l'année précédente, et les ventes de téléviseurs laser Hisense sur les marchés étrangers en dehors de la RPC ont augmenté de 279 % par rapport à l'année précédente.

Mondialisation et développement de technologies haut de gamme pour assurer le succès de la marque

Le vice-président du marketing international chez Hisense, Jerry Liu, a déclaré : « Notre engagement envers la technologie n'a jamais changé au fil des ans ; nous mettons un accent soutenu sur la R&D pour créer des produits haut de gamme pour les consommateurs mondiaux. » Grâce aux efforts sans relâche qu'elle déploie en matière d'image de marque et de produits haut de gamme, Hisense s'attend à ce que son produit phare, le téléviseur ULED, enregistre une croissance de plus de 40 % des ventes haut de gamme par rapport à l'année précédente. Le téléviseur laser quant à lui connaîtra une croissance doublée.

S'agissant du plan d'affaires, Hisense compte ouvrir près de 100 magasins phares haut de gamme dans le monde et créer davantage de centres de R&D aux États-Unis et au Japon, tout en augmentant les investissements dans le développement global afin d'améliorer la production, la distribution et les ventes.

Hisense poursuivra sans relâche la R&D dans le domaine de la technologie afin d'offrir aux consommateurs un produit de qualité supérieure et un style de vie haut de gamme, et de devenir une marque technologique digne de confiance dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1775652/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1775653/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1775654/3.jpg

SOURCE Hisense