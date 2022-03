Hisense leva setor de tecnologia a bater novo recorde e divulga os principais números mais recentes do setor em conjunto com a GfK e a Ipsos

As vendas e o reconhecimento da marca Hisense são líderes no mercado global

De acordo com a GfK, em 2021, 16% dos consumidores renovaram seus eletrodomésticos, o que levou as vendas globais de eletrodomésticos a aumentar 13% e as vendas de TVs a aumentar 6%, atingindo taxas recordes de crescimento. Além disso, o crescimento de mercado da Hisense fora da China superou 30%, com 8% de participação de mercado no setor de TVs. Norbert Herzog, diretor global de informações estratégicas da GfK SE, acredita que a "premiumização" se tornou uma tendência de consumo no mercado.

Nos últimos anos, a Hisense continuou a se concentrar em setores de alto nível e estratégias de globalização e ofereceu produtos de qualidade e excelentes serviços aos consumidores globais, o que levou a empresa a obter um maior sucesso em vendas e reconhecimento da marca.

De acordo com dados de pesquisas da Ipsos de 2019 a 2021, o valor da marca da Hisense aumentou 54% em três anos, e o reconhecimento da marca Hisense em negócios B2B como cidades inteligentes, transportes e assistência médica ficou entre as principais do setor. Isso significa que o reconhecimento global da marca Hisense obteve um enorme crescimento, ao mesmo tempo que levou efetivamente a um aumento nas vendas. Em 2021, as vendas de TVs da Hisense nos Estados Unidos, México e principais mercados europeus ocidentais, como Reino Unido, França e Alemanha, cresceram mais de 30% em relação ao ano anterior, e as vendas de TVs a laser da Hisense nos mercados estrangeiros fora da China cresceram 279% em relação ao ano anterior.

Globalização e desenvolvimento de tecnologia de ponta para atingir o sucesso da marca

Jerry Liu, vice-presidente de marketing internacional da Hisense, disse: "A dedicação da Hisense à tecnologia nunca mudou ao longo dos anos; insistimos constantemente em P&D para criar produtos de alto nível para os consumidores globais." Por meio de esforços contínuos em gestão da marca e produtos de alto nível, a Hisense espera que seu principal produto, a ULED TV, atinja um crescimento nas vendas de mais de 40% em relação ao ano anterior. A TV a laser, por sua vez, crescerá o dobro.

Em termos de modelo de negócios, a Hisense abrirá cerca de 100 lojas de alto nível em todo o mundo; além disso, mais centros de P&D serão construídos nos Estados Unidos e no Japão, aumentando os investimentos no desenvolvimento geral para alcançar um melhor modelo de produção, distribuição e vendas

No futuro, a Hisense promoverá continuamente a P&D em tecnologia para oferecer aos consumidores um produto de ponta e um estilo de vida de alto nível e se tornar uma marca de tecnologia confiável em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1775816/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1775817/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1775818/3.jpg

FONTE Hisense

SOURCE Hisense