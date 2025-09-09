Hisense zdobywa dziewięć nagród za innowacyjność podczas targów IFA 2025, potwierdzając swoją czołową pozycję w dziedzinie wyświetlaczy i inteligentnego życia

Hisense

Sep 09, 2025

BERLIN, 9 września 2025 r. /PRNewswire/ -- Hisense, światowy lider w dziedzinie elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, poinformowała, że dziewięć jej innowacyjnych produktów zostało wyróżnionych prestiżową nagrodą IFA Innovation Awards 2025, co stanowi potwierdzenie wysokiej pozycji zarówno w dziedzinie najwyższej jakości wyświetlaczy, jak i inteligentnych rozwiązań dla domu.

Jednym z nagrodzonych urządzeń był telewizor laserowy Hisense L9Q, który zdobył tytuł najlepszego produktu w kategorii rozrywki domowej. Doceniono w nim ultrakrótką ogniskową, żywe kolory i kinową jakość obrazu, które pozwalają cieszyć się w domu wrażeniami rodem z kina.

W kategorii rozrywki domowej firma Hisense została wyróżniona za największy na świecie telewizor RGB-MiniLED, model UXQ o przekątnej 116 cali. Jego zaawansowana architektura podświetlenia i efekt wyjątkowej jasności na nowo definiują wrażenia z odbioru obrazu na dużym ekranie. Wśród innych nagrodzonych produktów znalazły się telewizor MXQUV o przekątnej 136 cali oraz telewizor laserowy Rollable Laser TV, co dodatkowo potwierdza czołową pozycję marki w dziedzinie technologii wyświetlaczy nowej generacji.

Wśród urządzeń gospodarstwa domowego doceniono klimatyzator typu split U8 Series S Pro. Podkreślono jego inteligentną funkcję wykrywania ruchu, kontrolę przepływu powietrza i funkcje sterylizacji, co przekłada się na większą czystość i bardziej komfortowe warunki życia. Pralko-suszarka z pompą ciepła Hisense 5i otrzymała nagrodę IFA Tech za dobre oddziaływanie społeczne będąc pierwszym w branży modelem tego typu z trzema inwerterami, ładowaniem od przodu, klasą efektywności energetycznej AAAA oraz wysoką wydajnością i oszczędnością energii podczas prania i suszenia.

Nagrodę dla najlepszego projektu w kategorii innowacji projektowych przyznano okularom VIDDA AI Audio Glasses, natomiast produkty X-Zone Master i zmywarka Hisense S7, które otrzymały wyróżnienia za projekt, zostały docenione za harmonijne połączenie stylu i funkcjonalności. Zmywarka Hisense S7 wyposażona jest w technologię zmywania wykorzystującą sztuczną inteligencję oraz ergonomiczną konstrukcję, oferującą inteligentne, intuicyjne czyszczenie i wygodę użytkowania na co dzień. Otrzymane wyróżnienia podkreślają, jak bardzo innowacyjność i przyszłościowa filozofia projektowania firmy Hisense zostały docenione na targach IFA, podkreślając zaangażowanie producenta w kreatywność i projektowanie zorientowane na konsumenta.

Wspomniane dziewięć nagród to dowód na to, że koncern Hisense rzeczywiście wprowadza w życie ideę „AI Your Life (Wprowadź AI do swojego życia)", wdrażając innowacje, które umożliwiają bardziej inteligentne i inspirujące życie na całym świecie.

Założona w 1969 r. firma Hisense to lider światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia firma Hisense zajmuje pierwsze miejsce w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 – I kw. 2025 r.). Jako oficjalny sponsor Klubowych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA Club World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

