Hisense získává devět cen IFA Innovation Awards 2025 a znovu potvrzuje své vedení v zobrazovací technice a chytrém bydlení
News provided byHisense
Sep 09, 2025, 07:14 ET
BERLÍN, 9. září 2025 /PRNewswire/ -- Přední světová značka spotřební elektroniky a domácích spotřebičů Hisense oznámila, že na prestižní soutěži IFA Innovation Awards 2025 získala ocenění hned za devět svých inovací a znovu tak podtrhla svou přední pozici v oblasti prémiových displejů a řešení pro chytré domácnosti.
V čele vyznamenaných stojí laserová televize Hisense L9Q, která si odnesla vítězství v kategorii Best in Home Entertainment (Nejlepší domácí zábava) za svůj design s ultrakrátkou projekční vzdáleností, živé barvy a obraz v kinematografické kvalitě.
V kategorii domácí zábava dále získal ocenění (Honoree) největší RGB-MiniLED televizor na světě z dílny Hisense –116palcový UXQ. Tento model přináší díky pokročilé architektuře podsvícení a mimořádné intenzitě jasu zcela novou úroveň strhujících diváckých zážitků na velké obrazovce. Bez ocenění nezůstal ani 136palcový model MXQUV a rolovací laserový televizor (Rollable Laser TV), které se staly dalším důkazem vedoucí pozice značky Hisense v oblasti zobrazovacích technologií nové generace.
Mezi domácími spotřebiči bodovala splitová klimatizace U8 Series S Pro, která si odnesla ocenění (Honoree) v kategorii IFA Home Appliances (Domácí spotřebiče) díky svým funkcím inteligentní detekce pohybu, řízení proudění vzduchu a sterilizace vzduchu, slibujícím čistší a pohodlnější bydlení. Kombinovaná pračka a sušička s tepelným čerpadlem Hisense 5i, která představuje ve svém oboru první kombinaci s předním plněním a třemi invertory dosahující energetické třídy AAAA a rychlého, udržitelného výkonu při praní i sušení, získala ocenění za sociální dopad v kategorii IFA Tech for Good (Technologie pro dobrou věc).
V oblasti designových inovací získaly nejvyšší ocenění Best in Design brýle VIDDA AI Audio Glasses, ocenění Design Honoree si odnáší X-Zone Master a myčka nádobí Hisense S7 za dokonalé spojení stylu a funkčnosti. Myčka Hisense S7 se může pochlubit mycí technologií na bázi AI a ergonomickým designem, díky nimž nabízí inteligentní, intuitivní čištění a komfort při každodenním používání. Všechna uvedená ocenění svědčí o tom, že inovativní a progresivní designová filozofie značky Hisense si svým důrazem na kreativitu a prozákaznický přístup získala ocenění organizace IFA.
Prostřednictvím devíti míst na stupních vítězů se tak můžeme přesvědčit, jak Hisense realizuje svou myšlenku „Žijte AI" (AI Your Life) a přináší celému světu inovace pro chytřejší a nápaditější bydlení.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense byla založena v roce 1969 a je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky, který působí ve více než 160 zemích a specializuje se na poskytování vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle údajů společnosti Omdia zaujímá značka Hisense světové 1. místo v sektoru televizorů s úhlopříčkou od 100 palců (2023 až 1. pololetí 2025). Společnost Hisense je oficiálním sponzorem FIFA World Cup 2026™ a dlouhodobě podporuje globální sportovní partnerství jako cestu k navázání vztahu s diváky z celého světa.
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article