Hisense gewinnt neun Auszeichnungen bei den IFA Innovation Awards 2025 und unterstreicht damit seine Vorreiterrolle bei Displays und Smart Living

BERLIN, 9. Sept. 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, gab bekannt, dass neun seiner Innovationen bei den renommierten IFA Innovation Awards 2025 ausgezeichnet wurden, was die Stärke des Unternehmens in den Bereichen Premium-Displays und Smart-Living-Lösungen unterstreicht.

Hisense

Der Laser-Fernseher L9Q von Hisense wurde zum Gewinner der Kategorie „Best in Home Entertainment" gekürt. Er wurde für sein ultrakurzes Design, die lebendige Farbwiedergabe und die kinoähnliche Darstellung gelobt, die ein intensives Kinoerlebnis zu Hause ermöglicht.

Im Bereich Home Entertainment beeindruckte Hisense mit dem größten RGB-MiniLED-Fernseher der Welt, dem 116-Zoll-UXQ, der eine Auszeichnung erhielt. Die fortschrittliche Architektur der Hintergrundbeleuchtung und die ultrahelle Leistung definieren das Erlebnis eines großen Bildschirms neu. Zu den weiteren ausgezeichneten Produkten gehörten der 136-Zoll-MXQUV sowie der rollbare Laser-Fernseher, mit denen Hisense seine Führungsrolle in der Display-Technologie der nächsten Generation unter Beweis stellte.

Unter den Haushaltsgeräten wurde die „U8 Serie S Pro"-Split-Klimaanlage als „IFA Home Appliances Honoree" für ihre intelligente Bewegungserkennung, Luftstromsteuerung und Sterilisationsfunktionen ausgezeichnet, die für ein sauberes und komfortables Leben sorgen. Der „Hisense 5i"-Wärmepumpen-Waschtrockner wurde mit dem „IFA Tech for Good Social Impact Honoree" ausgezeichnet. Er ist die branchenweit erste Frontlader-Kombination mit drei Umrichtern, AAAA-Energieeffizienz sowie schneller, nachhaltiger Wasch- und Trockenleistung.

Im Bereich Design-Innovation wurde die „VIDDA AI Audio Glasses" als „Best in Design" ausgezeichnet, während der X-Zone Master und der „Hisense S7"-Geschirrspüler, beide für ihr Design ausgezeichnet, für die nahtlose Verbindung von Stil und Funktion gewürdigt wurden. Der „Hisense S7"-Geschirrspüler verfügt über KI-Waschtechnologie und ein ergonomisches Design, welches eine intelligente, intuitive Reinigung und mühelosen Komfort im Alltag bietet. Diese Auszeichnungen verdeutlichen, dass die innovative sowie zukunftsweisende Designphilosophie von Hisense von der IFA anerkannt wurde und den Einsatz für Kreativität und verbraucherorientiertes Design widerspiegelt.

Diese neun Auszeichnungen zeigen, wie Hisense „AI Your Life" in die Realität umsetzt und Innovationen liefert, die ein intelligenteres, inspiriertes Leben weltweit ermöglichen.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia liegt Hisense im Segment der Fernseher ab 100 Zoll (2023 – erstes Halbjahr 2025) weltweit auf Platz 1. Als offizieller Sponsor der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ setzt sich Hisense für globale Sportpartnerschaften ein, um ein weltweites Publikum anzusprechen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2766461/Hisense.jpg