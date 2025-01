HISPANIC STAR DEFIENDE LA NARRATIVA LATINA EN DAVOS PARA CREAR CONCIENCIA SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO DE LOS LATINOS

El foro de este año, con un enfoque en el tema "Colaboración para la era inteligente", es particularmente importante, ya que coincide con la nueva administración de Estados Unidos, lo que indica un momento de cambios considerables. Romo Edelman, con casi tres décadas de experiencia en Davos, destaca la importancia de incluir voces latinas en estos debates de alto nivel para abordar los desafíos mundiales de manera efectiva.

"A medida que nos adentramos a una nueva era, Hispanic Star defiende una narrativa renovada para los latinos y destaca su innegable destreza económica. Los latinos contribuyen con $3.6 billones al PBI de EE. UU. e impulsarán el 68 % del aumento de la fuerza laboral en Estados Unidos para 2030, por lo que queda claro que la narrativa de los latinos como impulsores económicos clave es más relevante que nunca".

Las actividades estratégicas de la delegación en Davos incluyeron liderar dos paneles influyentes: "The Roadmap to Power" (Camino hacia el poder), copatrocinado por A LA LATINA, reunió a líderes y aliados mundiales, con información de Bea Pérez, vicepresidenta ejecutiva y directora de Comunicaciones, Sostenibilidad y Alianzas Estratégicas de The Coca-Cola Company, Pilar Cruz, vicepresidenta ejecutiva y directora de Sostenibilidad de Cargill y Aldijana Šišić, Dra. en filosofía, directora mundial de Alianzas del Sector Privado de ONU Mujeres.

Juntas, abordaron desafíos, forjaron alianzas y elaboraron estrategias para derribar barreras y construir redes poderosas. El segundo panel, "How Tokenization Democratizes Financial Markets and Fuels Financial Inclusion" (Cómo la tokenización democratiza los mercados financieros y alimenta la inclusión financiera), organizado por Hedera, presentó a Betsabe Botaitis, Martin Cabrera Jr. y Sheila Warren, quienes debatieron sobre cómo mejorar los productos y democratizar los mercados a la vez que se impulsa la inclusión financiera.

La Inteligencia Artificial (IA) está a la vanguardia de los debates de este año, por lo que Hispanic Star aboga por la IA como herramienta fundamental para promover la equidad de datos y combatir la desinformación. Al integrar a los latinos de manera más notable en el desarrollo y la implementación de la IA, la organización tiene como objetivo garantizar que los avances tecnológicos reflejen las representaciones y contribuciones precisas de los latinos para contrarrestar así la perpetuación de estereotipos. A medida que el mundo ingresa a una nueva era de interacción global e integración tecnológica, las contribuciones de Hispanic Star en Davos no solo sirven como un informe de progreso, sino también como un llamado a la acción para la inclusión de los latinos en todas las etapas del desarrollo económico y tecnológico mundial.

Para obtener más información sobre los logros de Hispanic Star en Davos 2025, visite: https://www.hispanicstar.org/hispanicsindavos .

Acerca de Hispanic Star:

We Are All Human es una organización sin fines de lucro 501 (c) 3 registrada, su plataforma más grande, Hispanic Star , es una plataforma impulsada por la promoción con superpoderes de convocatoria, movilización y comunicación dedicados a mejorar el potencial de los latinos al cambiar sus percepciones. Hispanic Star fue finalista del premio a la Innovación Social Colectiva 2023 de la Fundación Schwab para el emprendimiento social.

