História de Kuliang sobre a amizade China-EUA transmitida por gerações

PEQUIM, 19 de julho de 2023 /PRNewswire/-- Um relatório do People's Daily: desde os anos 1880, grandes lotes de expatriados estrangeiros se mudaram para Fucheu, a província de Fujian, no sudeste da China. Muitos deles passariam o verão em Kuliang, conhecida como Guling em mandarim, um lugar popular para férias de verão localizado nos arredores de Fucheu.

Lá, eles construíram vilas, hospitais, quadras de tênis, piscinas, escritórios postais e muitas outras instalações e estabeleceram um vínculo profundo com os residentes locais.

Uma vista aérea de Kuliang. (Foto de Lin Shuangwei) (PRNewsfoto/People's Daily) Lee Gardner segura um álbum de fotos que registra o vínculo de sua família com Kuliang. (Foto de Wang Yinxin/People’s Daily) (PRNewsfoto/People's Daily) Elyn MacInnis e sua filha usam um balde para tirar água de um poço centenário de Kuliang. Foto por Weng Rongfei). (PRNewsfoto/People's Daily)

Recentemente, Kuliang deu as boas-vindas a muitos velhos amigos dos Estados Unidos que participaram do "Bond with Kuliang: 2023 China-U.S. People-to-People Friendship Forum". Alguns deles passaram sua infância em Kuliang com seus pais, e alguns têm relações estreitas com a pequena cidade chinesa por meio de suas famílias. Kuliang é como um vínculo que os conecta com a China.

O presidente chinês Xi Jinping enviou uma carta de felicitações ao fórum. "Fiquei muito feliz em ouvir dos membros da Kuliang Friends e saber por meio da carta das suas estórias mais tocantes sobre sua conexão com Kuliang", disse Xi na carta.

Em 1901, o cidadão americano Milton Gardner foi para Fucheu quando criança com seus pais e ficou até que sua família se mudou de volta para os Estados Unidos em 1911. Gardner desejava revisitar o lar de sua infância, mas nunca havia conseguido realizar seu desejo antes de falecer.

Em 1992, Xi, que então era secretário do Comitê Municipal de Fucheu do Partido Comunista da China, ouviu essa história comovente com um artigo intitulado " Ah! Kuliang." Em seguida, ele convidou a viúva de Milton Gardner, Elizabeth Gardner, para visitar a China, de modo a ajudar a realizar o desejo duradouro de seu marido.

Desde então, a história de Kuliang tornou-se conhecida por muitos.

Lee Gardner, neto de Milton Gardner, disse ao People's Daily que toda sua família agradece à Xi por realizar o sonho de um americano sênior, acrescentando que a história de Kuliang tocou muitas pessoas nos Estados Unidos.

De acordo com o homem, que visitou Kuliang quatro vezes, seu avô e pai nasceram em Kuliang, e o lugar era sua terra natal e também a segunda cidade natal de Lee. Ele disse que as palavras de amor são universais em diferentes idiomas.

Ele mostrou ao People's Daily um álbum de fotos mantido por sua família, que registra o profundo vínculo entre os Gardners e Kuliang. Ele disse que o álbum é o tesouro mais valioso de sua família e seria apresentado ao povo chinês como um presente desta vez que ele veio para Kuliang.

Gail Harris, que uma vez viveu em Kuliang quando criança, disse no dialeto de Fucheu "Estou em casa" enquanto mais uma vez pisava na terra de Kuliang para o fórum.

Seu avô Harry Russell Caldwell foi especialista no ambiente ecológico da província de Fujian e compilou o South China Bird, um livro que estuda populações de pássaros em Kuliang. É uma das primeiras obras científicas modernas que registram as espécies de pássaros da China.

Harris observou que Caldwell amava a China e o povo chinês, e agora seus netos também se apaixonaram por este país, acrescentando que ela sente muito falta e ama o tempo que passou na China.

Desta vez, Harris conheceu sua amiga de infância Li Yiying. Elas se sentaram e trocaram lentamente, palavra por palavra, no dialeto Fucheu. As duas amigas se cumprimentaram de mãos dadas.

Harris disse que espera que o vínculo com Kuliang possa ser transmitido de geração em geração, para que o amor e a amizade vivam para sempre.

A octogenária Priscilla Brewster Gill veio ao fórum acompanhada por sua neta Katy Barber, lembrando das antigas ruas e becos que ela lembrava de sua infância. A China é a cidade natal onde seu coração pertence, disse Gill.

Gill nasceu em Gutian, Fucheu. Seu pai Harold Brewster uma vez dirigiu uma clínica em Kuliang e foi o último presidente estrangeiro do atual Fuzhou Medical University Union Hospital.

Gill viveu na China por mais de 12 anos e costumava ajudar seu pai a cuidar dos pacientes. Ela lembrou sua infância quando caiu e se machucou, os aldeões locais também a ajudavam com suas feridas. Ela e os moradores locais eram como famílias, disse Gill.

Elyn MacInnis, 72, é consultora sênior da Asociação de Pesquisa de Turismo e Cultura de Kuliang. Seu marido Peter MacInnis nasceu em Fucheu, e seu sogro Donald MacInnis já foi membro do Flying Tigers, um grupo de pilotos voluntários americanos que vieram à China e ficaram lado a lado com o povo chinês para combater a invasão japonesa.

Ao longo dos anos, a mulher esteve comprometida em divulgar a história de Kuliang.

Em 2016, ela criou um site em inglês sobre Kuliang e sua história e estabeleceu o grupo "Kuliang Friends" nos Estados Unidos. Atualmente, o grupo tem mais de 50 membros, cresceu e se tornou uma força importante que impulsiona intercâmbios não governamentais amigáveis entre a China e os Estados Unidos.

A amizade entre os povos é a chave para sólidas relações entre estados. A história da Kuliang é um grande exemplo da amizade entre a China e os Estados Unidos.

Embora os dois países estejam enfrentando dificuldades e desafios em suas relações atualmente, eles precisam urgentemente melhorar os intercâmbios interpessoais.

Elyn MacInnis disse ao People's Daily que suas gerações mais antigas viviam em Kuliang no passado e se deram bem com os moradores locais, e esta parte da história apenas apresenta as boas qualidades da humanidade — compreensão, respeito, paz, amizade e amor.

Ela observou que a história de Kuliang pertence não apenas à China e aos Estados Unidos, mas também a toda a humanidade em geral. Ela espera que as crianças de todo o mundo possam se reunir em Kuliang um dia e continuar a história de Kuliang.

