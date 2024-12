Hithium lance son premier système de micro-réseau domestique sans installation - HeroES

PÉKIN, 22 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 12 décembre 2024, Hithium a lancé HeroES, son premier système de micro-réseau domestique sans installation, lors du deuxième Hithium Eco-Day à Pékin, en Chine. Composé d'un module de stockage intelligent (série Storage) et d'un module de contrôle intelligent (SynergyBox), HeroES est la solution énergétique intelligente adaptée aux scénarios de stockage d'énergie domestique, marquant une nouvelle étape sur le marché du stockage d'énergie domestique grâce à des caractéristiques d'ouverture, d'intelligentisation et de modularisation. La livraison mondiale de HeroES devrait commencer au troisième trimestre 2025.

Hithium Eco-day Product Launch

HeroES est doté d'une solide conception à rayonnage ouvert, offrant une nouvelle expérience d'installation tout en réduisant de manière significative les coûts totaux d'installation. L'installation initiale ne prend que 30 minutes, soit dix fois moins que les systèmes traditionnels. En outre, HeroES élimine le temps supplémentaire nécessaire à l'extension et au débogage du système, ce qui réduit les coûts d'installation initiaux d'un tiers.

HeroES n'est pas seulement prêt à l'emploi, il possède également des capacités d'auto-évolution. Son module de contrôle intelligent, SynergyBox, intègre des fonctions de comptage, de communication, de mise en réseau et de gestion. Grâce à l'algorithme intelligent original de Hithium, HeroES peut réaliser une auto-évolution dans la gestion de l'énergie domestique et améliorer l'efficacité énergétique de la maison d'au moins 10 %. De plus, l'algorithme de prise de décision intelligente d'Hithium, basé sur le cloud, fournit des stratégies d'optimisation en temps réel, ce qui évite aux utilisateurs d'effectuer des configurations complexes.

En outre, Hithium propose une solution de maison intelligente multiplateforme compatible avec le protocole Matter pris en charge par Google Home et Amazon Alexa. Cette intégration permet d'associer le stockage de l'énergie aux appareils domestiques intelligents.

HeroES se caractérise par une grande souplesse d'évolution. Sa série de stockage offre une granularité plus fine et des solutions plus personnalisables adaptées aux demandes énergétiques réelles de la maison, permettant une distribution de l'énergie par kWh. Les utilisateurs peuvent commencer avec un investissement initial faible et le développer à la demande. En outre, le nombre réduit de types de modules de stockage intelligents permet de réduire les coûts à grande échelle.

La conception de l'isolation des modules améliore les capacités de tolérance aux pannes de HeroES. Les petits modules standardisés sont contrôlables indépendamment et mutuellement compatibles entre les différentes versions, ce qui permet d'assurer un fonctionnement ininterrompu du système. Même en cas de défaillance d'un module, l'isolation permet de minimiser les temps d'arrêt. Grâce à sa conception standardisée, HeroES est hautement compatible avec différents environnements et peut être facilement déplacé et reconfiguré efficacement pour optimiser l'utilisation de l'espace et surmonter les contraintes d'espace d'installation.

Le système de micro-réseau domestique sans installation, HeroES, ouvrira un nouveau monde de stockage d'énergie domestique pour tous les scénarios, en mettant à la disposition de milliards de familles des micro-réseaux domestiques intelligents et interconnectés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2585937/Hithium_Eco_day_Product_Launch.jpg