HiTHIUM lance trois innovations décisives à l'occasion de sa troisième Eco-Day, pour un avenir intelligent grâce au stockage d'énergie de longue durée

XIAMEN, Chine, 13 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que le stockage de l'énergie de longue durée (LDES) devient essentiel pour surmonter l'intermittence des énergies renouvelables et permettre une énergie verte en toutes saisons, la troisième Eco-Day de HiTHIUM s'est conclue le 12 décembre sur le thème de « l'éveil de l'énergie • Le nouveau monde ». L'événement a rassemblé des experts mondiaux en matière de LDES, des leaders du secteur des centres de données d'IA et des partenaires de l'ensemble de l'écosystème énergétique. L'événement a également marqué le lancement mondial de trois innovations majeures : la solution native de 8 heures ∞Power8 6,9 MW/55,2 MWh, la cellule LDES dédiée de 8 heures ∞Cell 1300Ah et la ∞Power Solutions for AI Data Center, une solution collaborative de stockage d'énergie lithium-sodium à durée complète.

Jeff Wu's speech

Le LDES devient un catalyseur stratégique de l'énergie verte par tous les temps

Lors du discours d'ouverture, Jason Wang, cofondateur et PDG de HiTHIUM, a souligné que le stockage de l'énergie, en particulier le LDES, était le moyen évident pour faire passer l'énergie verte du statut de « dépendante des conditions météorologiques » à celui de « stable et facile à utiliser ». Pour concrétiser cette vision, HiTHIUM a officiellement lancé le projet « All-Weather Green Power • 135 Lighthouse Plan. » (énergie verte par tous les temps - Plan phare 135). Centrée sur le LDES et guidée par la mission de co-créer un nouveau monde d'énergie verte toujours disponible, l'initiative quinquennale se concentre sur trois piliers d'action - l'informatique intelligente verte, le déploiement complet du stockage et les centres d'énergie verte - dans le but d'étendre la « lumière du phare » du LDES à tous les secteurs et de permettre à l'énergie verte de profiter à tous.

Des experts du secteur venus du monde entier ont participé à la discussion. Alex Cipolla, analyste principal chez Wood Mackenzie, a fait part de ses réflexions sur les tendances, les applications et les méthodes technologiques du LDES au niveau mondial. Zhihua Liu, directeur des solutions pour la région de la Chine du Sud chez Eaton Power Shanghai, a également présenté les innovations de l'entreprise en matière de courant continu haute tension et de distribution intelligente de l'énergie.

Trois technologies révolutionnaires annoncent l'avenir du LDES et de l'infrastructure de l'IA

En point d'orgue de l'Eco-Day, HiTHIUM a dévoilé trois technologies révolutionnaires :

∞Power8 6.9MW/55.2MWh, la première solution LDES native de 8 heures au monde, conçue pour le lissage des énergies renouvelables par tous les temps, le décalage sur plusieurs heures et la fourniture stable d'énergie verte.

∞Cell 1300Ah Dedicated 8-Hour Cell, une cellule de nouvelle génération à haute capacité permettant des cycles profonds de 8 heures, une durée de vie de plus de 20 ans, une sécurité supérieure et une réduction significative des coûts totaux moyens actualisés de l'énergie produite.

∞Power Solutions for AI Data Center, la première solution lithium-sodium à durée complète de l'industrie combinant un stockage lithium de longue durée et un sodium-ion à haut débit pour une réponse de l'ordre de la milliseconde, conçue pour répondre aux doubles besoins des centres de données d'IA en matière de stabilité à long terme et de support d'alimentation instantané.

Les centres de données d'IA en vedette : décoder les filières énergétiques et lancer le livre bleu commun de l'industrie

Au cours de la table ronde sur les centres de données d'IA, animée par Nazar Yi, membre du conseil d'administration et vice-président de HiTHIUM, des experts d'opérateurs de télécommunications, des entreprises de centres de données et des associations industrielles, ont échangé pour savoir si le LDES est la « pièce manquante » pour la mise en place de centres de données sans émission de carbone. Les invités ont noté que les centres de données d'IA sont confrontés à une tension croissante entre une demande informatique en hausse et un approvisionnement énergétique limité et que la technologie LDES à base de lithium est une voie essentielle pour améliorer la stabilité, réduire les coûts et permettre un développement évolutif.

L'événement a également été l'occasion pour HiTHIUM et des organisations industrielles de premier plan de publier conjointement le livre bleu sur le stockage de l'énergie dans le cadre de l'initiative 2025 China AIDC. Le rapport décrit les tendances de la consommation d'énergie des centres de données d'IA, l'évolution des exigences en matière de batteries de secours et l'importance croissante des LDES pour les contraintes énergétiques des centres de données d'IA, en fournissant une analyse détaillée sur divers sujets allant de la demande de l'industrie aux stratégies de déploiement.

Accélérer l'intégration IA-énergie et construire un écosystème LDES ouvert

Dans son discours de clôture, Jeff Wu, fondateur et président de HiTHIUM, a souligné que le stockage de l'énergie doit être comparable à l'éolien et au solaire, non seulement en termes de durée de vie, mais aussi de coûts. Pour atteindre cet objectif, HiTHIUM va privilégier quatre priorités : développer des cellules ultra-grandes, à haute sécurité et à longue durée de vie ; construire des systèmes plus sûrs, plus intégrés et plus efficaces ; faire progresser la fabrication intelligente ; fournir des solutions de stockage d'énergie entièrement intégrées.

Événement annuel phare de HiTHIUM, l'Eco-Day reflète l'ascension rapide de l'entreprise vers le Top 2 des livraisons mondiales de batteries de stockage d'énergie. HiTHIUM va continuer d'élargir son portefeuille de technologies, d'approfondir ses réseaux de partenariat et de contribuer au développement mondial de l'énergie propre tout en façonnant l'avenir du stockage de l'énergie à l'ère de l'IA.

