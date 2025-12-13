-HiTHIUM lanza tres innovaciones revolucionarias en su tercer Eco-Day, abriendo las puertas a un futuro inteligente con almacenamiento de energía de larga duración

XIAMEN, China, 13 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que el Almacenamiento de Energía de Larga Duración (LDES) se vuelve fundamental para superar la intermitencia de las energías renovables y permitir la energía verde en cualquier clima, el tercer HiTHIUM Eco-Day concluyó con éxito bajo el lema "El Despertar de la Energía • El Nuevo Mundo" el 12 de diciembre. El evento reunió a expertos globales en LDES, líderes de la industria de AIDC (Centros de Datos de IA) y socios de todo el ecosistema energético. El evento también marcó el lanzamiento global de tres importantes innovaciones: la solución nativa ∞Power8 de 6,9 MW/55,2 MWh de 8 horas de autonomía, la celda LDES dedicada ∞Cell de 1300 Ah y ∞Power Solutions para Centros de Datos de IA, una solución colaborativa de almacenamiento de energía de litio-sodio de duración completa.

Jeff Wu's speech

LDES se convierte en un facilitador estratégico para la energía verde en cualquier clima

Durante la inauguración, Jason Wang, cofundador y consejero delegado de HiTHIUM, señaló que la clave para que la energía verde pase de ser dependiente del clima a ser estable y fácil de usar es el almacenamiento de energía, especialmente LDES. Para impulsar esta visión, HiTHIUM lanzó oficialmente el "Plan Faro 135 de Energía Verde para Todo Clima". Centrada en LDES y guiada por la misión de cocrear un nuevo mundo de energía verde siempre disponible, la iniciativa quinquenal se centra en tres pilares de acción: computación inteligente verde, implementación integral de almacenamiento y centros de energía verde, con el objetivo de extender el "faro" de LDES a todas las industrias y permitir que la energía verde beneficie a todos.

Expertos del sector de todo el mundo participaron en el debate. El analista sénior Alex Cipolla, de Wood Mackenzie, compartió sus perspectivas sobre las tendencias, aplicaciones y vías tecnológicas globales de LDES. Zhihua Liu, director de Soluciones para la región del sur de China de Eaton Power Shanghai, también presentó las innovaciones de la compañía en CC de alta tensión y distribución inteligente de energía.

Tres tecnologías innovadoras marcan el futuro de la infraestructura de LDES e IA

Como punto culminante del Eco-Day, HiTHIUM presentó tres tecnologías innovadoras:

∞Power8 6.9MW/55.2MWh, la primera solución LDES nativa de 8 horas del mundo, diseñada para suavizar las energías renovables en todo tipo de clima, cambios de varias horas y suministro estable de energía verde.

∞Cell 1300Ah dedicada de 8 h, una celda de alta capacidad de última generación que permite ciclos profundos de 8 horas, más de 20 años de vida útil, seguridad superior y un LCOE significativamente menor.

∞Power Solutions para Centros de Datos de IA, la primera solución de litio-sodio de duración completa de la industria que combina almacenamiento de litio de larga duración con iones de sodio de alta velocidad para una respuesta de nivel de milisegundos, diseñada para satisfacer las necesidades duales de AIDC de estabilidad a largo plazo y soporte de energía instantáneo.

AIDC en el punto de mira: Descifrando las rutas energéticas y lanzando el Libro Azul conjunto de la industria

En la mesa redonda de AIDC, organizada por el Dr. Nazar Yi, miembro de la junta directiva y vicepresidente de HiTHIUM, junto con expertos de operadores de telecomunicaciones, empresas de centros de datos y asociaciones del sector, se debatió si LDES es la pieza que falta para lograr AIDCs con cero emisiones de carbono. Los invitados señalaron que los AIDCs se enfrentan a una creciente tensión entre la creciente demanda de computación y la escasez de suministro de energía, y que el LDES basado en litio es una vía clave para mejorar la estabilidad, reducir los costes y permitir un desarrollo escalable.

El evento también incluyó la publicación conjunta del Libro Azul de Almacenamiento de Energía AIDC de China 2025, elaborado por HiTHIUM y organizaciones líderes del sector. El informe describe las tendencias de consumo energético de AIDC, la evolución de los requisitos de BBU y la creciente importancia de LDES para las limitaciones energéticas de AIDC, ofreciendo un análisis detallado desde la demanda del sector hasta las estrategias de implementación.

Acelerando la integración de la IA y la energía y construyendo un ecosistema LDES abierto

En su discurso de clausura, Jeff Wu, fundador y presidente de HiTHIUM, destacó que el almacenamiento de energía debe equipararse a la energía eólica y solar, no solo en vida útil, sino también en coste. Para lograr este objetivo, HiTHIUM se centrará en cuatro prioridades: desarrollar celdas ultragrandes, de alta seguridad y larga vida útil; construir sistemas más seguros, integrados y eficientes; impulsar la fabricación inteligente; y ofrecer soluciones de almacenamiento de energía totalmente integradas.

Como evento anual insignia de HiTHIUM, el Eco-Day refleja el rápido ascenso de la compañía hasta el segundo puesto en ventas mundiales de baterías de almacenamiento de energía. De cara al futuro, HiTHIUM seguirá ampliando su cartera tecnológica, consolidando sus redes de colaboración y contribuyendo al desarrollo global de energías limpias, a la vez que define el futuro del almacenamiento de energía en la era de la IA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844881/Jeff_Wu_s_speech.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2756901/7c3129fca23bd8070ae415d1d2ae8b46_Logo.jpg